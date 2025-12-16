Así son las cecas en tecnología para transformar vidas en Ciudad Bolívar y combatir el desempleo // Caracol Radio

El mundo del trabajo está atravesando una transformación profunda y acelerada. El Foro Económico Mundial (FEM) viene advirtiendo desde hace varios años que, de aquí a 2030, cerca del 39 % de las habilidades laborales actuales habrán cambiado, impulsadas principalmente por la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización de procesos.

De acuerdo con sus estimaciones, esta transición generará 170 millones de nuevos empleos a nivel global, especialmente en áreas como big data, inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, análisis de datos y automatización. No obstante, el cambio también implicará la desaparición de más de 92 millones de puestos de trabajo, dando lugar a uno de los procesos de reconversión laboral más grandes de la historia reciente.

Brechas laborales que persisten en Colombia

En Colombia, esta realidad global convive con profundas desigualdades territoriales. Aunque Bogotá concentra buena parte del talento digital, las oportunidades no se distribuyen de forma equitativa. Localidades como Ciudad Bolívar registran tasas de desempleo que superan el 10 %, posicionándose entre las zonas con mayor desocupación de la capital.

A esta situación se suma una brecha significativa en el acceso a formación tecnológica, lo que limita la posibilidad de que jóvenes y adultos puedan integrarse a los sectores con mayor crecimiento y demanda laboral.

Becas en tecnología para transformar realidades

Frente a este panorama, la empresa colombiana Become Digital, especializada en soluciones de identidad digital, anunció una alianza con Colcoders, un proyecto comunitario enfocado en educación y tecnología, con el objetivo de entregar 16 becas de formación en habilidades tecnológicas a personas de Ciudad Bolívar.

La iniciativa busca abrir oportunidades concretas para poblaciones históricamente excluidas del ecosistema digital y aportar a la reducción de las brechas de empleabilidad en la ciudad.

Formación con enfoque integral y acompañamiento social

La primera cohorte estará conformada por 9 mujeres y 7 hombres, con edades entre los 14 y 48 años, seleccionados por Colcoders. El proceso contará con el respaldo de Platzi como plataforma educativa, desde donde se estructuró una ruta formativa que combina habilidades técnicas, blandas y competencias socioemocionales.

Luisa Fernanda Ariza, cofundadora y líder de Colcoders, resalta que la educación tecnológica es una herramienta clave para la transformación social.“Cuando abrimos puertas a la tecnología, ayudamos a romper ciclos de pobreza, a acceder a empleos dignos y a convertir a nuestros jóvenes en inspiración para sus familias y su comunidad”, afirma.

Las habilidades más demandadas por el mercado

Los beneficiarios deberán cursar módulos obligatorios, como inglés, y elegir contenidos electivos de acuerdo con sus intereses. Las principales líneas de formación incluyen:

Análisis y gestión de datos

Fundamentos de programación

Inteligencia artificial

Ciberseguridad básica

Herramientas colaborativas en la nube

Estas áreas concentran hoy la mayor demanda empresarial tanto en Colombia como a nivel global.

Mucho más que cursos: preparación para el empleo

El proyecto no se limita a la capacitación técnica. También incorpora acompañamiento psicosocial, preparación para entrevistas laborales, elaboración de hojas de vida, orientación ocupacional y un enfoque comunitario basado en liderazgo y aprendizaje autodirigido.

La meta es que los participantes no solo adquieran competencias digitales, sino que cuenten con herramientas reales para insertarse en el mercado laboral y construir proyectos de vida sostenibles.

Tecnología como motor de desarrollo social

Gina Pérez, Chief of Staff de Become Digital, explica que la alianza responde a una necesidad social urgente.“Hemos visto de primera mano cómo la formación tecnológica abre puertas y transforma vidas. Ahora queremos que jóvenes, mujeres y adultos que históricamente han estado excluidos también tengan acceso a esas oportunidades”, señala.

Por su parte, José Prada, CEO de Become Digital, subraya que el objetivo es construir trayectorias profesionales de largo plazo, promoviendo pasantías, vinculación laboral y formación avanzada con el apoyo de aliados del sector tecnológico.

El mensaje de fondo es claro: formar a jóvenes, mujeres y adultos de Ciudad Bolívar como la primera generación de sus familias en el mundo tecnológico, generar empleo digno y construir nuevas narrativas de desarrollo para el territorio.