¿El exceso de edulcorantes y sustitutos de azúcar pueden afectar la memoria?: Esto dice la ciencia

Varios sustitutivos del azúcar (edulcorantes artificiales o naturales) que suelen encontrarse en alimentos ultraprocesados pueden tener consecuencias en la salud cerebral a largo plazo. Esto debido a que varios estudios han revelado que su consumo se ha relacionado con un deterioro cognitivo más rápido.

Una nueva investigación publicada en la revista Neurology sugiere que el consumo habitual de edulcorantes artificiales, podría estar relacionado con un deterioro cognitivo más acelerado en personas de mediana edad.

El trabajo, liderado por científicos de la Universidad de São Paulo evidenció que entre menores de 60 años que consumían grandes cantidades de sustitutos de azúcar, experimentaban un deterioro más rápido de las habilidades cognitivas y de memoria en comparación con las que tomaban las cantidades más bajas.

¿Cuáles son las causas de esta condición?

Los científicos plantean varias hipótesis sobre los mecanismos detrás de esta relación:

Neuroinflamación y neurodegeneración, observadas en modelos animales expuestos a altos niveles de edulcorantes. Alteraciones en el eje intestino-cerebro: Esto se debe a que estos productos pueden modificar la microbiota intestinal. Efecto indirecto por el consumo de ultraprocesados: ya que la mayoría de alimentos con edulcorantes pertenecen a esta categoría, que también ha sido relacionada con problemas de memoria y salud cerebral.

Recomendaciones que dan los expertos frente a esta condición:

Moderación: Tanto el azúcar como sus sustitutos deben consumirse con precaución. Ninguno es inocuo en exceso.

Alimentos frescos primero: Expertos sugieren priorizar frutas, verduras y alimentos poco procesados en lugar de confiar en endulzantes artificiales.

Expertos sugieren priorizar frutas, verduras y alimentos poco procesados en lugar de confiar en endulzantes artificiales. Precaución en edades críticas: Los hallazgos son especialmente relevantes para personas de mediana edad (entre los 40 y 65 años), ya que esta es una etapa en la que empieza a ser más evidente el riesgo de deterioro cognitivo.

¿Cuáles son los edulcorantes que podrían causarlo?

Según el estudio realizado, son siete los sustitutivos de azúcar que podrían afectar la memoria o acelerar el deterioro cognitivo.

El aspartamo- La sacarina. El acesulfamo-K. El eritritol. El xilitol. El sorbitol La tagatosa.

Es importante que tenga en cuenta que estos edulcorantes duelen encontrarse en el agua aromatizada, los refrescos, las bebidas energéticas, los yogures y los postres bajos en calorías.

¿Qué puede hacer para mantener activa su memoria?

Preste atención a sus fallos de memoria e intente buscar soluciones concretas sobre todo para los más frecuentes.

Evite hacer varias cosas a la vez. Concéntrese en una sola tarea.

Concéntrese en una sola tarea. Cuando realice acciones muy habituales como apagar el gas, la luz, cerrar la puerta, preste atención y diga en alto lo que está haciendo.

Relacione lo que quiere recordar con algo que ya conoce.

Haga imágenes de lo que quiere recordar.

Repase mentalmente al final del día lo que ha hecho durante el mismo y las cosas pendientes de hacer.

Realice ejercicios de estimulación mental: pasatiempos (sopas de letras, palabras cruzadas, sudoku, crucigramas, autodefinidos, búsqueda de errores), juegos de mesa (cartas, dominó, parchís, oca, ajedrez , etc.)

Realice cálculos mentales.

Lea todos los días (periódicos, revistas, libros)

