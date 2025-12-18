Este es el listado de clínicas de papel que estaban defraudando el sistema de Salud

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspendió los pagos de reclamaciones por atención a víctimas de accidentes de tránsito sin SOAT a 16 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que no tenían infraestructura física para la prestación de servicios.

Estas clínicas y hospitales reclamaban al Estado facturas por más de 12.260 millones de pesos, pese a no cumplir con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

La decisión quedó en firme tras la expedición de dos resoluciones, luego de un proceso de verificación iniciado en septiembre, en el que se identificó que 23 IPS de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca no cumplían con este requisito.

De las 16 IPS sancionadas, 13 no presentaron recurso de reposición, por lo que se agotó el trámite administrativo y no se autorizarán los pagos reclamados. Otras tres sí interpusieron recurso, pero este fue resuelto de manera desfavorable al no demostrar que estaban habilitadas legalmente para reclamar por servicios prestados a víctimas de accidentes de tránsito.

La entidad anunció que los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y trasladados a la Fiscalía General de la Nación, ante la posible comisión de delitos de fraude o intento de fraude contra los recursos del sistema de salud.

Como antecedente, la ADRES recordó que en 2024 suspendió pagos a 52 IPS que habían presentado reclamaciones por más de 70 mil millones de pesos, de las cuales 36 fueron denunciadas ante la Fiscalía por no demostrar su existencia física, a pesar de contar con registro de habilitación.

Este es el listado de las 16 clínicas y hospitales de papel: