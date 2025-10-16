ADRES alerta $2,3 billones de servicios facturados a más de 471.000 personas fallecidas
Este hallazgo es producto de uno de los insumos requeridos por parte de la Corte Constitucional
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) publicó el análisis de contrastación sobre reportes de servicios prestados a personas fallecidas entre 2018 y 2023 por parte de EPS, como insumo de la documentación que presenta a la Corte Constitucional para la revisión de la UPC, y caso que recientemente denunció el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.
Allí advierte que en ese periodo se reportaron 471.480 personas fallecidas que recibieron servicios de salud con posterioridad a la fecha de su muerte, representando un valor total en precios corrientes de la atención brindada por $2,3 billones.
Según este informe, el año con mayor concentración de estos valores fue el 2021, con $699.480 millones, mientras que el régimen contributivo representó el 52% del valor total, y la EPS con mayor cantidad de personas fallecidas y valores reportados, es Sura, con 50.404 casos y $684.989 millones.
A esta EPS le sigue Compensar, con una acumulación de $418.970 millones, y Savia Salud, con $261.580 millones por evento; y también se destaca que se evidenció un máximo de 26 años entre la fecha de fallecimiento y la fecha de atención registrada que corresponde a un caso de la EPS Coosalud.
Concentración de casos de personas fallecidas según el tiempo transcurrido entre la fecha de muerte y atención en salud reportada
El mayor porcentaje de casos se concentra entre 2 a 10 días y de 11 días a 1 mes, es decir un 31,21%.
También se identifican 4.666 personas fallecidas equivalentes con registro de actividades posteriores más allá de un año del reporte del fallecimiento, 1.172 con más de 10 años y 29 más allá de 20 años después de su fecha de fallecimiento registrada en la Base de Datos Única de Afiliados.
“Las EPS e IPS solo pueden facturar los servicios efectivamente prestados hasta la fecha del fallecimiento del afiliado. Cualquier registro posterior carece de soporte jurídico y debe ser depurado o, en su caso, objeto de glosa y rechazo en el proceso de auditoría. Asimismo, corresponde a las EPS reportar la novedad de defunción dentro del término de 5 días hábiles”, según establece el marco normativo.
Tipo de servicio suministrado a personas reportadas como fallecidas
El tipo de servicio más reportada en atenciones a personas fallecidas son los procedimientos, con 382.864 casos y un valor de $1,6 billones.
Mientras que la categoría que más reporta personas fallecidas y con prestación de servicios posteriores a la fecha de fallecimiento son hospitalización general, con 122.802 personas, seguido de laboratorios, representando 81.594 personas y promoción y mantenimiento de la salud.