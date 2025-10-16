ADRES alerta $2,3 billones de servicios facturados a más de 471.000 personas fallecidas

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud​ (ADRES) publicó el análisis de contrastación sobre reportes de servicios prestados a personas fallecidas entre 2018 y 2023 por parte de EPS, como insumo de la documentación que presenta a la Corte Constitucional para la revisión de la UPC, y caso que recientemente denunció el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

Allí advierte que en ese periodo se reportaron 471.480 personas fallecidas que recibieron servicios de salud con posterioridad a la fecha de su muerte, representando un valor total en precios corrientes de la atención brindada por $2,3 billones.

Según este informe, el año con mayor concentración de estos valores fue el 2021, con $699.480 millones, mientras que el régimen contributivo representó el 52% del valor total, y la EPS con mayor cantidad de personas fallecidas y valores reportados, es Sura, con 50.404 casos y $684.989 millones.

A esta EPS le sigue Compensar, con una acumulación de $418.970 millones, y Savia Salud, con $261.580 millones por evento; y también se destaca que se evidenció un máximo de 26 años entre la fecha de fallecimiento y la fecha de atención registrada que corresponde a un caso de la EPS Coosalud.

Concentración de casos de personas fallecidas según el tiempo transcurrido entre la fecha de muerte y atención en salud reportada

El mayor porcentaje de casos se concentra entre 2 a 10 días y de 11 días a 1 mes, es decir un 31,21%.

También se identifican 4.666 personas fallecidas equivalentes con registro de actividades posteriores más allá de un año del reporte del fallecimiento, 1.172 con más de 10 años y 29 más allá de 20 años después de su fecha de fallecimiento registrada en la Base de Datos Única de Afiliados.

“Las EPS e IPS solo pueden facturar los servicios efectivamente prestados hasta la fecha del fallecimiento del afiliado. Cualquier registro posterior carece de soporte jurídico y debe ser depurado o, en su caso, objeto de glosa y rechazo en el proceso de auditoría. Asimismo, corresponde a las EPS reportar la novedad de defunción dentro del término de 5 días hábiles”, según establece el marco normativo.

Tipo de servicio suministrado a personas reportadas como fallecidas

El tipo de servicio más reportada en atenciones a personas fallecidas son los procedimientos, con 382.864 casos y un valor de $1,6 billones.

Mientras que la categoría que más reporta personas fallecidas y con prestación de servicios posteriores a la fecha de fallecimiento son hospitalización general, con 122.802 personas, seguido de laboratorios, representando 81.594 personas y promoción y mantenimiento de la salud.