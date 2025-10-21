ADRES explica fallas técnicas en el reporte sobre cobro de servicios por personas fallecidas
La publicación permitió el acceso de manera indebida a una porción de datos asociados a registros de pago que pretendían justificar el desembolso de recursos públicos
La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, informó que en medio de la publicación del reporte que revela que varias EPS estarían cobrando al sistema de salud, servicios prestados a más de 471.000 personas fallecidas por un monto cercano a $2,3 billones, se detectó una falla en un tablero de visualización de datos asociados a este asunto.
“Esta falla técnica permitió el acceso de manera indebida a una porción de información que, aunque no se encontraba públicamente disponible, podía ser extraída por expertos”, explica la ADRES.
En su comunicado, aseguran que, a pesar de que la ADRES se adhiere estrictamente a los principios de reserva legal, se materializó un riesgo frente a la información publicada y, por tanto, se activó de inmediato un plan de mejora.
De igual forma, aclaran que la información comprometida no corresponde a historias clínicas, y por el contario, trata de registros de pago que pretendían justificar el desembolso de recursos públicos por servicios de salud supuestamente irregulares.
“Estos registros de servicios y costos irregulares presentados por las EPS, por no ser aceptables, y estar bajo investigación como evidencia de una posible conducta fraudulenta, no constituyen información sensible a la luz de la Ley de Hábeas Data”, agregan.