El candidato de los mafiosos que diseñó y defiende el marco para la paz total es Iván Cepeda: Enrique Gómez

En conversación con el programa 10AM estuvieron los cabezas de lista al Senado: Enrique Gómez, Carlos Motoa, Martha Peralta, Gustavo García, Sofía Gaviria y Gloria Gaitán, quienes trataron diferentes temas y debatieron algunas posturas políticas personales.

En medio de la conversación Gloria Gaitán intervino para poner sobre la mesa un tema que la inquietaba a ella, aseguró que con el candidato Enrique Gómez se encuentran en orillas distintas, pero quería advertir que, el grupo de mafiosos del Clan del Golfo decidieron ponerse el nombre de Ejército Gaitanista, pero cuando el Gobierno a la cabeza de Gustavo Petro le entregó un aval al ministro del Interior (Armando Benedetti) para que actuara presidencialmente.

“Este hombre aceptó firmar una resolución que les otorgó el nombre de ‘Gaitanistas’ a esos mafiosos, yo protesté cuando Benedetti les firmó esa resolución, a mí esto me preocupa mucho porque esta gente del Clan del Golfo tiene todo a lo que pueden aspirar a tener: plata, armas, conexiones internacionales, menos el poder político. Lo que ellos quieren es hacer la paz con el gobierno de Petro para lanzar a la candidatura presidencial a una persona de su grupo”, afirmó Gloria Gaitán.

Por su parte, el candidato, Enrique Gómez Martínez, afirmó que el candidato de la paz total es Iván Cepeda: “Es el artífice del reconocimiento que denuncia Gloria Gaitán. Él es el candidato de los mafiosos que usted denuncia, el candidato de los violentos. El marco de la paz total es diseñado y defendido por Iván Cepeda, la persona que defiende el marco jurídico para que terroristas tengan derechos políticos es Iván Cepeda y es un candidato a la presidencia”, afirmó Gómez Martínez.

Martha Peralta, ante estos comentarios, dijo que no puede aceptar que se hagan esas acusaciones tan serias sin presencia de Iván Cepeda y le pidió a Enrique Gómez Martínez que sea responsable.

Noticia en desarrollo