¿Dónde habrá suspensión de energía en municipios del Atlántico este jueves 18 de diciembre?
Se realizrán trabajos de emergencia de Transelca en la subestación Sabanalarga.
Este jueves 18 de diciembre, la empresa Transelca llevará a cabo trabajos de emergencia en la subestación Sabanalarga, lo que afectará el suministro de energía en diversas zonas del Atlántico.
Las obras, que se desarrollarán entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, tienen como objetivo mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.
¿Cuáles son los municipios afectados?
Durante el horario de los trabajos, se interrumpirá el servicio de energía en varios municipios y sectores de la región, entre los que se incluyen Luruaco, Repelón, Arroyo de Piedra, Molineros, La Peña, y otros. Además, áreas como Manatí, Carreto, Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz y Ponedera también se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio.
Transelca solicitó a la comunidad estar atenta a los horarios y tomar las precauciones necesarias, ya que estos trabajos son cruciales para mantener la estabilidad y mejorar la calidad del suministro eléctrico en la región. La empresa también agradeció la comprensión de los usuarios mientras se realizan las labores de mantenimiento.