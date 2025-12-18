¿Dónde habrá suspensión de energía en municipios del Atlántico este jueves 18 de diciembre?

Este jueves 18 de diciembre, la empresa Transelca llevará a cabo trabajos de emergencia en la subestación Sabanalarga, lo que afectará el suministro de energía en diversas zonas del Atlántico.

Las obras, que se desarrollarán entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, tienen como objetivo mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.

¿Cuáles son los municipios afectados?

Durante el horario de los trabajos, se interrumpirá el servicio de energía en varios municipios y sectores de la región, entre los que se incluyen Luruaco, Repelón, Arroyo de Piedra, Molineros, La Peña, y otros. Además, áreas como Manatí, Carreto, Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz y Ponedera también se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio.

Transelca solicitó a la comunidad estar atenta a los horarios y tomar las precauciones necesarias, ya que estos trabajos son cruciales para mantener la estabilidad y mejorar la calidad del suministro eléctrico en la región. La empresa también agradeció la comprensión de los usuarios mientras se realizan las labores de mantenimiento.