Déiver Machado, presentado oficialmente como nuevo jugador del Nantes

Este lunes 8 de diciembre, el FC Nantes anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, la incorporación del colombiano Déiver Machado, quien firmó contrato con el club hasta junio del 2028 por $500.000 euros.

El chocoano decidió continuar su carrera deportiva en Francia, tras ser transferido desde el Lens, equipo al que llegó en agosto de 2021 y con el que disputó 117 partidos. Sin embargo, el colombiano no pudo sumar minutos en los últimos compromisos y quiso pasar a otro club en el que pueda tener mayor regularidad, ya que desea ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026.

Deiver Machado est Jaune et Vert 📇



Bienvenue chez toi 🏠#OnEstNantes pic.twitter.com/9TakYY3h1D — FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2025

Así se despidió Machado de Lens

A través de sus redes sociales, Déiver Machado publicó una fotografía de varios momentos vistiendo la camiseta amarilla con el Lens acompañado de un un mensaje emotivo en donde agradeció cada momento vivido junto a sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Lens fue hogar. Fue rutina, esfuerzo, alegrías y también desafíos que me hicieron avanzar. Todo lo que viví aquí será parte de mí para siempre. Gracias por abrirme las puertas y por hacerme sentir acompañado en cada paso. Me llevo experiencias, amistades y el corazón lleno“, se puede leer en la publicación.

Este fue el anunció oficial de Nantes

A través de sus redes sociales, el Nantes publicó un video en el que aparece una persona encapuchada dirigiéndose al estadio. En las imágenes se le ve subir las escaleras y salir al tejado de la Beaujoire con varios aerosoles para pintar el rostro de Déiver Machado, acompañado del número 2028, año hasta el que firmó su vínculo con el club francés.

Un nouveau visage gravé sur nos murs 🎨



Bienvenido Deiver 🇨🇴 pic.twitter.com/dYrCdY3viZ — FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2025

En las cuentas oficiales del club también se pueden ver fotografías de Déiver Machado entrenando con el equipo. De ser así, podría hacer su debut en el próximo partido del Nantes, frente a Angers este viernes 12 de diciembre a partir de las 2:45 de la tarde (hora Colombia), en un juego correspondiente a la jornada 14 de la Liga Francesa.