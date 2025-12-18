Control fiscal desde los territorios permitió recuperar más de $3.000 millones en Boyacá

La estrategia de control fiscal en las provincias fortaleció la participación ciudadana y evitó la pérdida de recursos públicos.

Boyacá

Un balance positivo dejó la estrategia de control fiscal desde los territorios, implementada durante el actual cuatrienio por la Contraloría General de Boyacá, con resultados significativos en recuperación de recursos públicos, auditorías y fallos de responsabilidad fiscal.

Así lo confirmó el contralor de Boyacá, Juan Pablo Camargo, quien destacó que esta estrategia permitió acercar la entidad a las comunidades y fortalecer la confianza ciudadana. “Sacamos el control fiscal de las oficinas y lo llevamos a las 13 provincias del departamento, para que la gente conociera qué hace la Contraloría y participara activamente en la vigilancia de los recursos públicos”, señaló.

De acuerdo con Camargo, durante el cuatrienio se recibieron más de 5.000 peticiones ciudadanas, de las cuales se derivaron actuaciones fiscales con hallazgos por más de $7.000 millones, producto de denuncias y ejercicios de control social. Además, se realizaron más de 400 auditorías en los 122 municipios del departamento, la Gobernación y entes descentralizados.

El contralor indicó que uno de los resultados más relevantes fue la emisión de 48 fallos de responsabilidad fiscal, que suman más de $2 billones, contra exfuncionarios, exalcaldes y exgerentes. “Nuestro objetivo no es solo hallar irregularidades, sino recuperar los recursos públicos perdidos”, afirmó Camargo.

En ese sentido, explicó que, gracias a procesos de responsabilidad fiscal y pagos anticipados, se logró la recuperación efectiva de cerca de $3.000 millones, recursos que ya fueron devueltos a las arcas públicas. Municipios como Tenza y Sogamoso, así como entidades de salud del departamento, se vieron beneficiados con la devolución de estos dineros.

Camargo también resaltó los impactos cualitativos del control fiscal, como la culminación de obras que estaban en riesgo de quedar inconclusas. “Las visitas técnicas permitieron reactivar proyectos como hospitales, vías y escenarios deportivos, garantizando que los recursos se ejecutaran correctamente”, sostuvo.

En #Boyacá, las entidades más endeudadas según informe de la @ContraloriaGBoy.



⭕️Gobernación de Boyacá: $107.406 millones

⭕️Puerto Boyacá: $23.340 millones

⭕️Sogamoso: $8.087 millones

⭕️Chiquinquirá: $5.900 millones pic.twitter.com/HTlkIssgQI — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 17, 2025

Finalmente, el contralor expresó su preocupación por la limitada capacidad presupuestal de las contralorías territoriales y reiteró el llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para fortalecer financieramente estos entes de control. “Con más presupuesto y talento humano, el control fiscal puede llegar a más territorios y proteger mejor los recursos de todos los boyacenses”, concluyó.