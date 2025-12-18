Alta ocupación en la ruta aérea Paipa–Medellín-Paipa durante diciembre

Los precios oscilan entre los 280.000 y 450.000 pesos por trayecto. / Foto: suministrada a Caracol Radio

Durante los primeros 15 días de diciembre de 2025, la ruta aérea Paipa–Medellín–Paipa ha registrado una ocupación cercana al 100 %, evidenciando la alta demanda de pasajeros que utilizan el aeropuerto Juan José Rondón en esta temporada de fin de año.

Así lo confirmó Gloria Chaparro, gerente de la aerolínea Satena, quien explicó que la ruta opera cuatro días a la semana: martes, jueves, viernes y domingos.

Los martes y viernes se presta el servicio con aeronaves Beechcraft con capacidad para 19 pasajeros, mientras que los jueves y domingos se utilizan aviones ATR42 con capacidad para 48 pasajeros.

“Hemos tenido un inicio de diciembre muy movido, con gran afluencia de visitantes. Nuestros aviones han salido y llegado completamente llenos”, señaló Chaparro, al destacar que el promedio de ocupación ha sido de 16 pasajeros en los vuelos de menor capacidad y de 36 pasajeros en los vuelos con aeronaves más grandes.

Desde Satena también extendieron una invitación a los viajeros para fortalecer el intercambio turístico entre ambas regiones.

“Invitamos a los boyacenses a viajar a Medellín para disfrutar de sus alumbrados, y a los antioqueños a que visiten Boyacá y conozcan nuestros alumbrados mágicos”, agregó la gerente.

En cuanto a la operación durante las festividades, la aerolínea informó que no habrá vuelos los días 25 de diciembre ni 1 de enero, ya que ambas fechas coinciden con jueves, uno de los días habituales de operación. Sin embargo, el próximo 23 de diciembre se programaron dos vuelos adicionales, los cuales ya se encuentran totalmente vendidos. Para el 31 de diciembre, por ahora, está previsto un solo vuelo, aunque no se descarta la posibilidad de habilitar uno adicional.

Respecto a las tarifas, Chaparro indicó que los precios oscilan entre los 280.000 y 450.000 pesos por trayecto, dependiendo de la disponibilidad de sillas y la fecha de compra del tiquete.

Finalmente, recordó que los interesados pueden comunicarse a través de las líneas de atención de Satena o acercarse directamente al aeropuerto Juan José Rondón los días de operación, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, donde se brinda atención personalizada a los viajeros.