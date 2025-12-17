Mujer fallece en Cali tras practicarse un procedimiento estético

El fallecimiento de una mujer de aproximadamente 45 años, identificada como Orfa Márquez, generó reacciones en Cali. La víctima, oriunda del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, fue trasladada en delicado estado de salud a la Clínica Valle del Lili, donde finalmente murió, al parecer, tras someterse a un procedimiento estético.

Según la información preliminar, Orfa Márquez se habría realizado una aplicación de biopolímeros en una vivienda, sin que se conozca con exactitud si el procedimiento se llevó a cabo en su propio domicilio o en otro inmueble.

Tampoco se evidenciaría el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas para este tipo de prácticas. El caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes.

Márquez se desempeñaba como contratista de la Alcaldía de Suárez, motivo por el cual el alcalde de ese municipio, César Cerón, expresó públicamente sus condolencias a la familia de la mujer y lamentó lo ocurrido.

Frente a este hecho, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, señaló que este caso vuelve a enlutar a una familia y pone en evidencia los riesgos a los que se exponen las personas que acuden a procedimientos estéticos en lugares que no cumplen con los estándares legales. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control y a la ciudadanía para informarse adecuadamente sobre los riesgos y lugares antes de someterse a este tipo de prácticas.

“La vida y la salud de las personas no pueden ponerse en riesgo por la falta de controles ni por la informalidad en la prestación de servicios médicos. Es indispensable que se ejerza una vigilancia estricta sobre este tipo de clínicas y que se garantice el cumplimiento de la ley”, señaló el Personero.

Asimismo, Mendoza expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la víctima, y pidió que se esclarezca el caso y las responsabilidades.