Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy jueves 18

Hoy jueves 18 de diciembre se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

La Gerencia de Acueducto realizará un cierre por optimización de redes, en el barrio San Joaquín, sur de Cali, en los siguientes sectores:

•⁠ ⁠Carrera 88, entre la calle 16 hasta la calle 18.

•⁠ ⁠Carrera 89, entre la calle 16 hasta la calle 25.

•⁠ ⁠Calle 18, entre la carrera 86 hasta la carrera 89.

Habrá suspensión del servicio de agua a partir de las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Es importante informar a la comunidad que se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.

Reparaciones de acueducto:

Tres de Julio

Carrera 29 # 5 A - 10

Prados del Norte

Calle 34 con Av. 2 A Norte.

Se verifica posible daño de acueducto:

Ciudadela Comfandi

Calle 37 # 83 A1 - 18

Siloé

Carrera 45 B # 3 Oeste 70

ENERGÍA

Reparaciones:

Circuito Hormiguero

Grupo operativo revisará en la calle 112 C con carrera 26 C, barrio Manuela Beltrán, para la normalización del servicio.

Circuito Feeder IV

Grupo operativo realizará el despeje de ramas Acopi, en la calle 15 con carrera 25.

Circuito La Carolina

Grupo operativo revisará los fusibles de línea en el sector de Granjalandia.

Mantenimiento de energía

Se llevará a cabo el desmonte de redes y acondicionamiento de las mismas, en la autopista Sur, entre las carrera 44 hasta la carrera 39.

ALUMBRADO PÚBLICO

Se realizará reparación de:

•⁠ ⁠16 luminarias en El Guabal.

•⁠ ⁠10 luminarias en Manuela Beltrán.

•⁠ ⁠10 luminarias en Las Vegas de Comfandi.

•⁠ ⁠10 luminarias en Santa Elena.

•⁠ ⁠8 luminarias en Las Acacias.

•⁠ ⁠7 luminarias en El Obrero.

•⁠ ⁠5 luminarias en San Fernando Viejo.

ALCANTARILLADO

Realizará el mantenimiento al Canal Oriental

A la altura de los barrios Antonio Nariño, Alfonso López y Petecuy.

Limpieza a las lagunas de Charco Azul y El Pondaje.