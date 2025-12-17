Tres náufragos que habían zarpado desde Costa Rica llegaron a una de las playas de Puerto Colombia

A las playas de Salgar, en Puerto Colombia, llegaron tres ciudadanos extranjeros luego de haber quedado a la deriva entre cinco y siete días en el mar tras haber zarpado desde Costa Rica. La información fue confirmada por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Según el informe policial, los tres ciudadanos llegaron al lugar conocido como Playa Escondida y luego fueron auxiliados por uniformados de la Policía, quienes los trasladaron para que pudieran ser atendidos en el Hospital municipal.

“Una vez conocido el hecho, unidades de investigación criminal SIJIN e inteligencia adelantaron las verificaciones y actividades correspondientes, con el fin de establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento”, indicó la Policía.

¿Qué fue lo que pasó?

Según la Policía, los ciudadanos extranjeros zarparon en una embarcación menos para realizar actividades de pesca, pero debido a condiciones meteorológicas adversas se extraviaron en altamar.