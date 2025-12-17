Trabajadoras de primera infancia expresan su rechazo a cambios contractuales en el ICBF Quindío

Armenia

Las manifestantes expresaron su preocupación por la incertidumbre laboral que, aseguran, se viene generando de cara al próximo año, al no existir claridad sobre las condiciones contractuales, los ingresos y la continuidad de los programas de atención integral a la niñez en el departamento.

Una de las trabajadoras, denunció que a finales del mes de noviembre fueron informadas sobre un proceso de postulación para vincularse directamente al programa HCBS bajo la modalidad de prestación de servicios, situación que ha generado inquietud por la falta de garantías laborales, la estabilidad salarial y la posible pérdida de beneficios como la afiliación a la caja de compensación familiar.

“La mayoría somos mujeres cabeza de hogar y perder beneficios como la caja de compensación nos afecta directamente (...) No hay claridad sobre horarios, funciones ni sobre cómo se garantizará la atención integral a los niños”. Manifestó una trabajadora del ICBF.

Señaló que el principal temor recae en el impacto que estos cambios puedan tener no solo sobre las trabajadoras, en su mayoría mujeres cabeza de hogar, sino también en la atención que reciben los niños y niñas, ante la ausencia de un operador que garantice la logística, los horarios y el acompañamiento integral.

La manifestante también advirtió que persisten dudas frente a la forma en que se asumirán responsabilidades administrativas, la cobertura en riesgos laborales y la operatividad diaria de las unidades de servicio, aspectos que, aseguran, aún no han sido esclarecidos por las directivas nacionales.

“Nos vemos obligadas a hacer el proceso porque no sabemos si el próximo año nos vamos a quedar sin trabajo (...) con un contrato por prestación de servicios perderíamos muchas garantías”. Señaló la trabajadora del ICBF.

Reiteró que continuarán solicitando espacios de diálogo y claridad frente al panorama contractual para el 2026, insistiendo en que cualquier decisión debe priorizar tanto los derechos laborales del talento humano como la garantía de una atención integral y continua para la primera infancia en el Quindío.