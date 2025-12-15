Gremios del suroccidente alertan por crisis del gas natural y piden medidas urgentes al Gobierno
Los comités intergremiales del Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima advirtieron una creciente vulnerabilidad en el abastecimiento y los precios del gas natural.
Los gremios regionales alertaron que Colombia atraviesa una caída acelerada de las reservas de gas natural. En 2024, las reservas probadas disminuyeron un 13%, reduciendo la autosuficiencia energética del país.
A esto se suma la drástica reducción en la perforación de pozos exploratorios, que pasó de más de 120 por año a solo 27 en 2024.
Desde diciembre de 2024, el país dejó de ser autosuficiente y comenzó a importar gas natural, aumentando la exposición a la volatilidad de precios internacionales.
Mayor dependencia del gas importado
Según las proyecciones, el déficit de gas alcanzará 117 MPCD en 2026, 224 MPCD en 2027 y 260 MPCD en 2029. Este faltante deberá cubrirse con gas importado, lo que implica mayores costos por transporte y limitaciones de capacidad, con impacto directo en regiones como Cali y el Valle del Cauca.
Entre 2021 y 2025, el precio de la molécula de gas se triplicó y superó los 15 dólares, afectando especialmente a los territorios ubicados lejos de los principales sistemas de transporte.
En paralelo, la producción nacional cayó de 944 GBTUD en 2024 a 794 GBTUD en 2025, una reducción del 16% que profundiza la dependencia externa.
Impacto en Cali, el Valle y la industria regional
El desabastecimiento y los sobrecostos del gas natural están generando efectos severos en los hogares y sectores estratégicos del suroccidente colombiano.
Actividades como el comercio, la industria, el transporte masivo, la salud y la generación eléctrica enfrentan riesgos operativos y mayores costos.
El gas natural es un insumo clave para la producción de alimentos y bebidas, la cerámica, la metalmecánica, la agroindustria, la manufactura y el transporte de carga, sectores fundamentales para la economía del Valle del Cauca.
Gas natural, clave para la transición energética
Los gremios destacaron que el gas natural respalda hasta el 30% de la generación eléctrica nacional en momentos de baja hidrología, reduce entre 30% y 50% las emisiones frente a diésel y gasolina, y es la principal fuente energética del sector industrial. Más de 36 millones de colombianos dependen de este servicio para cocinar y sostener actividades esenciales.
Llamado urgente al Gobierno
Los comités intergremiales solicitaron decisiones inmediatas para garantizar el abastecimiento y la estabilidad de los precios del gas natural.
Entre las principales peticiones están la modificación del esquema tarifario de transporte, ajustes regulatorios para facilitar importaciones por el Caribe y el Pacífico, acelerar proyectos de regasificación, retomar la construcción de la regasificadora del Pacífico e impulsar nuevas fuentes de oferta nacional.
Finalmente, reiteraron que la crisis no es coyuntural y que, sin medidas oportunas, se pone en riesgo la competitividad regional, el empleo, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de millones de ciudadanos en Cali y el suroccidente del país.