Gremios del suroccidente alertan por crisis del gas natural y piden medidas urgentes al Gobierno

Los gremios regionales alertaron que Colombia atraviesa una caída acelerada de las reservas de gas natural. En 2024, las reservas probadas disminuyeron un 13%, reduciendo la autosuficiencia energética del país.

A esto se suma la drástica reducción en la perforación de pozos exploratorios, que pasó de más de 120 por año a solo 27 en 2024.

Desde diciembre de 2024, el país dejó de ser autosuficiente y comenzó a importar gas natural, aumentando la exposición a la volatilidad de precios internacionales.

Mayor dependencia del gas importado

Según las proyecciones, el déficit de gas alcanzará 117 MPCD en 2026, 224 MPCD en 2027 y 260 MPCD en 2029. Este faltante deberá cubrirse con gas importado, lo que implica mayores costos por transporte y limitaciones de capacidad, con impacto directo en regiones como Cali y el Valle del Cauca.

Entre 2021 y 2025, el precio de la molécula de gas se triplicó y superó los 15 dólares, afectando especialmente a los territorios ubicados lejos de los principales sistemas de transporte.

En paralelo, la producción nacional cayó de 944 GBTUD en 2024 a 794 GBTUD en 2025, una reducción del 16% que profundiza la dependencia externa.

Impacto en Cali, el Valle y la industria regional

El desabastecimiento y los sobrecostos del gas natural están generando efectos severos en los hogares y sectores estratégicos del suroccidente colombiano.

Actividades como el comercio, la industria, el transporte masivo, la salud y la generación eléctrica enfrentan riesgos operativos y mayores costos.

El gas natural es un insumo clave para la producción de alimentos y bebidas, la cerámica, la metalmecánica, la agroindustria, la manufactura y el transporte de carga, sectores fundamentales para la economía del Valle del Cauca.

Gas natural, clave para la transición energética

Los gremios destacaron que el gas natural respalda hasta el 30% de la generación eléctrica nacional en momentos de baja hidrología, reduce entre 30% y 50% las emisiones frente a diésel y gasolina, y es la principal fuente energética del sector industrial. Más de 36 millones de colombianos dependen de este servicio para cocinar y sostener actividades esenciales.

Llamado urgente al Gobierno

Los comités intergremiales solicitaron decisiones inmediatas para garantizar el abastecimiento y la estabilidad de los precios del gas natural.

Entre las principales peticiones están la modificación del esquema tarifario de transporte, ajustes regulatorios para facilitar importaciones por el Caribe y el Pacífico, acelerar proyectos de regasificación, retomar la construcción de la regasificadora del Pacífico e impulsar nuevas fuentes de oferta nacional.

Finalmente, reiteraron que la crisis no es coyuntural y que, sin medidas oportunas, se pone en riesgo la competitividad regional, el empleo, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de millones de ciudadanos en Cali y el suroccidente del país.