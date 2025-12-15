Cali

Gremios del suroccidente alertan por crisis del gas natural y piden medidas urgentes al Gobierno

Los comités intergremiales del Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima advirtieron una creciente vulnerabilidad en el abastecimiento y los precios del gas natural.

Aumento de precios y caída de la producción nacional.

Maira alexandra Murillo

Los gremios regionales alertaron que Colombia atraviesa una caída acelerada de las reservas de gas natural. En 2024, las reservas probadas disminuyeron un 13%, reduciendo la autosuficiencia energética del país.

A esto se suma la drástica reducción en la perforación de pozos exploratorios, que pasó de más de 120 por año a solo 27 en 2024.

Desde diciembre de 2024, el país dejó de ser autosuficiente y comenzó a importar gas natural, aumentando la exposición a la volatilidad de precios internacionales.

Mayor dependencia del gas importado

Según las proyecciones, el déficit de gas alcanzará 117 MPCD en 2026, 224 MPCD en 2027 y 260 MPCD en 2029. Este faltante deberá cubrirse con gas importado, lo que implica mayores costos por transporte y limitaciones de capacidad, con impacto directo en regiones como Cali y el Valle del Cauca.

Entre 2021 y 2025, el precio de la molécula de gas se triplicó y superó los 15 dólares, afectando especialmente a los territorios ubicados lejos de los principales sistemas de transporte.

En paralelo, la producción nacional cayó de 944 GBTUD en 2024 a 794 GBTUD en 2025, una reducción del 16% que profundiza la dependencia externa.

Impacto en Cali, el Valle y la industria regional

El desabastecimiento y los sobrecostos del gas natural están generando efectos severos en los hogares y sectores estratégicos del suroccidente colombiano.

Actividades como el comercio, la industria, el transporte masivo, la salud y la generación eléctrica enfrentan riesgos operativos y mayores costos.

El gas natural es un insumo clave para la producción de alimentos y bebidas, la cerámica, la metalmecánica, la agroindustria, la manufactura y el transporte de carga, sectores fundamentales para la economía del Valle del Cauca.

Gas natural, clave para la transición energética

Los gremios destacaron que el gas natural respalda hasta el 30% de la generación eléctrica nacional en momentos de baja hidrología, reduce entre 30% y 50% las emisiones frente a diésel y gasolina, y es la principal fuente energética del sector industrial. Más de 36 millones de colombianos dependen de este servicio para cocinar y sostener actividades esenciales.

Llamado urgente al Gobierno

Los comités intergremiales solicitaron decisiones inmediatas para garantizar el abastecimiento y la estabilidad de los precios del gas natural.

Entre las principales peticiones están la modificación del esquema tarifario de transporte, ajustes regulatorios para facilitar importaciones por el Caribe y el Pacífico, acelerar proyectos de regasificación, retomar la construcción de la regasificadora del Pacífico e impulsar nuevas fuentes de oferta nacional.

Finalmente, reiteraron que la crisis no es coyuntural y que, sin medidas oportunas, se pone en riesgo la competitividad regional, el empleo, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de millones de ciudadanos en Cali y el suroccidente del país.

