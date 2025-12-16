La clase política de Cali y Valle se unieron en un solo llamado para solicitar a Petro más seguridad

Los policías muertos en el atentado al oriente de Cali son los subtenientes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño.

La clase política de Cali y el Valle del Cauca se unieron en un solo llamado para solicitarle al gobierno del presidente Gustavo Petro una estrategia integral de seguridad para este departamento, ante un nuevo atentado terrorista este martes 16 de diciembre, que dejó dos policías muertos.

El concejal de Cali Juan Felipe Murgueitio, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro renunció a ejercer autoridad, debilitó la seguridad con la “paz total” y dejó a los colombianos solos.

“Cali está cansada, está harta de ser víctima de esta violencia incesante, sin piedad, en época navideña, peor aún, y que no haya resultados. Es cierto que los responsables de los atentados de este año han sido judicializados, pero el problema histórico en nuestra ciudad sigue vigente y hoy tenemos un récord en homicidios, lo cual tiene que prender todas las armas posibles, sostuvo.

Felipe Murgueitio hizo un llamado a las autoridades a que “blinden” la ciudad.

“El llamado a la Alcaldía y a la Policía, es a que blinden nuestra ciudad, que se cuiden los activos estratégicos, que se cuiden las entradas y salidas de la ciudad que se cuiden las rutas principales, que haya más esfuerzo para tener mejores resultados”.

El concejal de Cali igualmente criticó la posición del gobierno Nacional frente a la violencia que vive el país y la región.

“El gobierno Nacional nos dio la espalda, Gustavo Petro no le importa la vida de los caleños no le importa la seguridad del Valle del Cauca y de nuestra ciudad y entonces está en las manos de las autoridades locales y de nosotros como ciudadanos protegernos y cuidarnos entre todos”, puntualizó el concejal de Cali Juan Felipe Murgueitio.

Asamblea del Valle

Por su parte, el diputado Rafael Rodríguez exigió una estrategia articulada entre los municipios, el Gobierno departamental y la Fuerza Pública y establecer de manera inmediata una mesa de seguridad para definir acciones concretas.

“El Valle del Cauca no puede acostumbrarse a la violencia", recalcó.

El político vallecaucano advirtió que los hechos de violencia registrados en Cali no son sucesos aislados, sino una muestra de la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento. En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y a la Fuerza Pública para actuar de manera coordinada y decidida.

Recompensa

Para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado terrorista al sur de Cali, que dejó dos policías muertos, el gobierno del Valle ofrece $200 millones de pesos adicionales a la bolsa de recompensa de la Alcaldía de Cali, para un total de $400 millones.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, urgió de nuevo el compromiso de la nación con la seguridad de los vallecaucanos.

“Estamos trabajando duro, necesitamos el apoyo del Gobierno nacional, las estrategias deben ser articuladas con el Gobierno Nacional, pero aquí estamos trabajando solamente en las regiones, nosotros con nuestros propios recursos, con nuestros propios esfuerzos, acompañados de la Fuerza Pública, pero a la Fuerza Pública le faltan capacidades. Nos disminuyeron el presupuesto y precisamente ahí lo estamos sufriendo”, dijo la Gobernadora.