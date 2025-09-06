Trump espera a Putin y Xi Jinping en la cumbre del G20 el próximo año en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 5 de septiembre, que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en la ciudad de Miami, Florida. El país norteamericano vuelve a acoger esta cita después de unas dos décadas.

“Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Trump dijo que “recibiría con gusto” a los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, si estos quisieran participar en la cumbre.

“Me encantaría que lo hicieran, si quisieran”, aunque resaltó que, si asisten, “serían observadores”, por lo que pone en duda que acepten esa condición.

Este año, la cumbre del G20 se celebrará en Sudáfrica y Trump, quien tiene diferencias políticas con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, confirmó que no estará presente. Sin embargo, destacó que el vicepresidente J.D. Vance irá en su lugar.

¿Qué es el G20?

El G20 es el principal foro para la cooperación económica internacional, que reúne a 19 países y la Unión Europea, además de la Unión Africana y otros países invitados, que debaten y coordinan políticas económicas globales en representación de más del 80% del PIB mundial y dos tercios de la población mundial.

Tanto Rusia como China son miembros del G20. Sin embargo, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Putin se ha saltado la cumbre de 2023 en Nueva Delhi y la de 2024 en Río de Janeiro, enviando en su lugar al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Trump arremetió esta semana contra ambos mandatarios luego de que participaran en el desfile militar conmemorativo por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín, diciendo que no se tomaba en cuenta “el sacrificio” de militares estadounidenses para detener la avanzada de Japón durante dicha guerra.