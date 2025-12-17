¿Quiénes votaron para la reelección del rector del Tecnológico de Antioquia?

Medellín, Antioquia

El Consejo Directivo del Tecnológico de Antioquia reeligió a Leonardo García Botero como rector de la institución, en una sesión marcada por la controversia pública derivada de la investigación abierta por la Universidad de Medellín sobre la obtención de su título de Maestría en Contratación Estatal.

La decisión se adoptó mientras esa universidad evalúa si el trabajo de grado presentado bajo la modalidad de artículo científico cumplió los requisitos académicos exigidos, luego de confirmar que el texto no fue publicado, pese a haber ingresado a proceso editorial.

Quiénes votaron a favor de la reelección

La reelección contó con los votos favorables de los representantes del sector productivo, Jorge Mario Uribe Vélez; de los docentes, Darío Enrique Soto Durán; de los estudiantes, Jorge Zapata Bedoya; de los egresados, John Hamilton Montoya Jaramillo; y del representante de los exrectores, Libardo Álvarez Lopera. Con estos apoyos, García Botero obtuvo la mayoría necesaria para continuar en el cargo.

Quiénes no votaron en la decisión

En la sesión, se abstuvieron de votar los representantes del Gobierno Nacional y del departamento. Por el Ministerio de Educación Nacional no votó Luis Mauricio Urquijo, director de Calidad del Ministerio. Por la Presidencia de la República se abstuvo Robinson Garcés, profesor vinculado a la Universidad de Antioquia. Tampoco votó el representante de la Gobernación de Antioquia, Luis Fernando Begué Trujillo, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno del departamento.

La abstención dejó constancia de que estas representaciones institucionales no respaldaron activamente la reelección del rector, aunque tampoco se pronunciaron en contra.

Las denuncias que rodean la reelección

La reelección ocurre mientras la Universidad de Medellín adelanta una investigación interna para establecer si el título de maestría otorgado a García Botero en 2023 cumplió los requisitos exigidos.

En su comunicado oficial, la universidad reconoció que el artículo presentado como trabajo de grado “no fue publicado, requisito indispensable para cumplir con la modalidad escogida por el estudiante”, y que la revista involucrada informó que no cuenta con trazabilidad completa del trámite editorial.

La institución anunció además la apertura de procesos disciplinarios, la evaluación de una revocatoria directa del título y la eventual interposición de un medio de control de nulidad del acto administrativo que concedió el grado.

Caracol Radio buscó respuestas sin éxito

Caracol Radio intentó obtener la versión directa del rector Leonardo García Botero, sin recibir respuesta. El equipo de comunicaciones del Tecnológico de Antioquia aseguró que las denuncias corresponden a un plan de desprestigio y sostuvo que, según su criterio, no era obligatorio publicar el artículo, sino contar con aprobación editorial.