Procuraduría inició investigación por desfalco de los helicópteros MI-17

JUDICIAL

La Procuraduría inició investigación por el caso de presunta corrupción en los contratos de mantenimiento de los helicópteros MI-17 donde se comprometieron $USD 32 millones y se habría perdido $USD16 millones.

En la indagación también se busca determinar cuáles fueron las actuaciones del coronel Julián Rincón, en la Brigada de Aviación No 32, y quien fue capturado ayer por agentes del CTI.

La Procuraduría ordenó, determinar las circunstancias que rodearon la firma y ejecución del contrato en los que se comprometieron 32 millones de dólares con el fin de concretar si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias

Entre otras pruebas, se ordenó una inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Aviación No 32.