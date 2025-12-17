Presidente Petro felicita al Junior por la obtención de la estrella 11 en el torneo colombiano

Luego de la victoria del Junior de Barranquilla contra el Deportes Tolima y la obtención de la undécima estrella, el presidente Gustavo Petro envió un saludo de felicitación al equipo tiburón.

A través de un video grabado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, conocido hincha del equipo, el presidente le envió un mensaje al club, a sus hinchas y jugadores por su nueva estrella.

“Felicitaciones, otra vez. Ojalá el Junior sea de su hinchada, pero demuestran calidad. Nos interesa mucho como caribeño que el Junior gane. En esa medida, felicito a todo el equipo, a sus jugadores que son los verdaderos constructores de este triunfo, a todos y sus familias les deseo una feliz Navidad”, expresó el presidente Petro.

#POLÍTICA En un corto mensaje, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) envió un saludo de felicitación al Junior de Barranquilla, por lograr su estrella 11 en el Fútbol Profesional Colombiano.



El video fue grabado por el Ministro del Interior Armando Benedetti.… pic.twitter.com/ZcyXb2SnL5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

El ministro Benedetti también fue protagonista en las celebraciones y a través de sus redes sociales, expresó su entusiasmo por el desempeño del equipo y el triunfo obtenido por los tiburones.