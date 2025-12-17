Presidente Petro felicita al Junior por la obtención de la estrella 11 en el torneo colombiano
El jefe de estado sorprendió con un video en el que habló de la nueva estrella del equipo tiburón.
Luego de la victoria del Junior de Barranquilla contra el Deportes Tolima y la obtención de la undécima estrella, el presidente Gustavo Petro envió un saludo de felicitación al equipo tiburón.
A través de un video grabado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, conocido hincha del equipo, el presidente le envió un mensaje al club, a sus hinchas y jugadores por su nueva estrella.
“Felicitaciones, otra vez. Ojalá el Junior sea de su hinchada, pero demuestran calidad. Nos interesa mucho como caribeño que el Junior gane. En esa medida, felicito a todo el equipo, a sus jugadores que son los verdaderos constructores de este triunfo, a todos y sus familias les deseo una feliz Navidad”, expresó el presidente Petro.
El ministro Benedetti también fue protagonista en las celebraciones y a través de sus redes sociales, expresó su entusiasmo por el desempeño del equipo y el triunfo obtenido por los tiburones.