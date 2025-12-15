La contrainteligencia militar no debe hacer zancadilla, debe perseguir al que se deja comprar: Petro
El presidente se refirió a la verdadera labor de la contrainteligencia militar.
El jefe de Estado participó en la ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía Nacional, en donde uniformados subieron a los grados de coronel, teniente coronel y mayor.
Petro anunció confirma salario en 2026 y aumento de bonificación
El Desde la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro confirmó que duplicaron el pago de la bonificación mensual a los auxiliares, y que a partir del próximo año iniciarán con el del salario mínimo mensual.
Al mismo tiempo, cuestionó que no se haya logrado una concertación para el incremento del salario mínimo de 2026.