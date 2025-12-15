La contrainteligencia militar no debe hacer zancadilla, debe perseguir al que se deja comprar: Petro

Bogotá. Febrero 18 de 2025. En la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Nacional, en la que el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán asumió oficialmente la dirección de la institución. En el acto, presidido por el presidente Gustavo Petro, se formalizó el cambio de mando. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El jefe de Estado participó en la ceremonia de ascenso de oficiales de la Policía Nacional, en donde uniformados subieron a los grados de coronel, teniente coronel y mayor.

Petro anunció confirma salario en 2026 y aumento de bonificación

El Desde la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro confirmó que duplicaron el pago de la bonificación mensual a los auxiliares, y que a partir del próximo año iniciarán con el del salario mínimo mensual.

Al mismo tiempo, cuestionó que no se haya logrado una concertación para el incremento del salario mínimo de 2026.