VIVA lanza subsidios de vivienda urbana en Antioquia con inversión de $75.000 millones

Medellín, Antioquia

La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, presentó la convocatoria del Subsidio Departamental de Vivienda Nueva Urbana, una iniciativa que busca apoyar a miles de hogares antioqueños en la adquisición de su primera vivienda.

El programa cuenta con la inversión de 75 mil millones de pesos y entregará hasta 2.690 subsidios. El monto del beneficio equivale al 10% del valor de una Vivienda de Interés Social (VIS) y al 20% en el caso de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Estos recursos están orientados a cubrir el cierre financiero, la principal barrera económica que enfrentan los hogares al comprar una vivienda nueva.

El gerente de VIVA, Rodrigo Hernández Alzate, señaló la importancia de atender a los hogares más vulnerables: “Hoy Antioquia da un paso firme hacia la dignificación de la vivienda. Este subsidio no solo reduce la brecha financiera, sino que devuelve la esperanza a miles de familias que llevan años soñando con un techo propio”.

La convocatoria prioriza a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, clasificadas en Sisbén IV y sin vivienda propia, articulándolas con proyectos formales que cuenten con plenas garantías jurídicas y licencia de construcción.

Cupos priorizados y plazos de postulación

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de enero de 2026 y los cupos se distribuyen en las nueve subregiones del departamento.

Las subregiones con mayor asignación de cupos son Urabá (1.253), Valle de Aburrá (419) y Bajo Cauca (358). Le siguen Occidente (155), Magdalena Medio (145), Oriente (126), Nordeste (107), Suroeste (75) y Norte (52), sumando los 2.690 subsidios disponibles.