Murió motociclista que presuntamente huyó de un control vial; investigan a un agente de tránsito

Avanzan las investigaciones por la muerte de un motociclista que, según versiones preliminares, habría intentado evadir un puesto de control de tránsito en el sur de Cali, hecho que desencadenó una persecución por parte de un agente de movilidad.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el funcionario presuntamente habría provocado la caída del motociclista. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas después.

En la misma grabación, un testigo asegura que, cuando la víctima estaba en el piso, el guarda de tránsito supuestamente le propinó una patada.

➡️ #ATENCIÓN🚨 | Avanza la investigación por la muerte de un motociclista que presuntamente habría intentado evadir un puesto de control de tránsito al sur de Cali, desatando una persecución con un agente de movilidad quien al parecer habría generado la caída de la víctima. pic.twitter.com/BIyo9XJbOd — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 11, 2025

La Secretaría de Movilidad confirmó el deceso y emitió un comunicado en el que lamenta profundamente lo ocurrido y expresa solidaridad con la familia del motociclista. La entidad aseguró que garantizará todas las condiciones necesarias para que los entes de control adelanten las investigaciones con transparencia y acompañamiento institucional, con el fin de esclarecer los hechos.

“El agente de tránsito involucrado fue apartado de las actividades operativas y asignado temporalmente mientras avanzan las indagaciones, con el propósito de garantizar un debido proceso por parte de las autoridades competentes”, dice el pronunciamiento oficial.

La Secretaría reiteró que la violencia entre actores viales “no se justifica bajo ninguna circunstancia” y recordó que su misión es proteger la vida en las vías. También hizo un llamado a respetar las normas de tránsito y portar la documentación requerida para disminuir los riesgos viales en la ciudad.