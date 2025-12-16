Personería suspende de manera temporal a agente de tránsito tras accidente fatal en Tequendama

La Personería ordenó la suspensión temporal del agente de tránsito tras el siniestro ocurrido el pasado 10 de diciembre, en el que perdió la vida Brayan Stiven Yustin Colmenares, de 33 años.

La Personería Distrital de Cali ordenó la suspensión preventiva por tres meses del agente de tránsito involucrado como parte del seguimiento a los procedimientos de control vial y los operativos adelantados por la secretaría de Movilidad en la ciudad.

La decisión se conoció luego de una mesa de trabajo entre la Personería y la secretaría de Movilidad, en la que se evaluó el caso del accidente de tránsito registrado el 10 de diciembre en el barrio Tequendama, donde perdió la vida Brayan Stiven Yustin Colmenares, de 33 años, padre de dos menores de edad.

De acuerdo con la Personería, la suspensión tiene carácter preventivo y busca garantizar la transparencia, el interés público y el adecuado desarrollo de la investigación, sin que ello represente un prejuzgamiento sobre la responsabilidad del agente involucrado.

Durante el encuentro, el organismo de control reiteró que los procedimientos de tránsito deben realizarse dentro del marco de la legalidad, con respeto por el debido proceso, los derechos ciudadanos y el trato digno.

Finalmente, la Personería hizo un llamado a fortalecer la cultura vial en Cali, insistiendo en la necesidad de campañas pedagógicas permanentes, más allá de los operativos de control, para prevenir hechos que enlutan a las familias caleñas.