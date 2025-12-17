¡Junior tu papá!: así celebró Shakira con sus hijos el título del equipo rojiblanco

A través de su cuenta en Instagram, Shakira reveló un video de cómo celebró junto a sus hijos y familiares la estrella once del equipo rojiblanco tras la final disputada contra el Tolima.

“Junior tu papá”, fueron las palabras que acompañó Shakira al video publicado en sus redes sociales.

Alegría en Barranquilla

Barranquilla vivió una verdadera fiesta futbolera tras el campeonato del Junior en la Liga Colombiana, logro con el que el club alcanzó su estrella número 11 en el fútbol profesional colombiano.

Desde el anuncio del triunfo, las calles se llenaron de camisetas rojiblancas, banderas y cánticos que reflejaron la alegría de la afición.

Recibimiento de los hinchas

Uno de los momentos más emotivos de la celebración se registró en el hotel de concentración de los jugadores en el norte de Barranquilla, donde cientos de personas se congregaron para recibir al plantel rojiblanco.

Entre aplausos, cánticos y banderas, los hinchas acompañaron la llegada del equipo campeón, celebrando junto a los jugadores este nuevo título para la institución.