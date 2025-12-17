La institución universitaria EAM proyecta al Quindío como territorio digital

Armenia

En el noticiero de mediodía transmitimos desde la sede de la institución universitaria EAM al norte de la ciudad con el fin de hablar de los diferentes procesos que adelantan en materia de emprendimiento y el entorno digital.

En primer lugar, el líder de innovación de la institución, David Concha Salazar se refirió a la estrategia Digital Seed que es un espacio de mentorías, talleres y experiencias de formación que impulsa a emprendimientos y empresas digitales de la región.

En diálogo con Caracol Radio dio a conocer que vienen trabajando muy fuerte desde hace muchos para proyectar al Quindío como un territorio digital por eso han realizado esfuerzos en la parte del diseño e ingeniería, sin embargo, evidenciaron la necesidad de ir más allá.

Reconoció que la facultad de ciencias administrativas y financieras requiere de adicionales para llegar más rápido hacia un mundo digital puesto que los negocios se conciben desde las plataformas digitales, dijo que a pesar desde el Quindío están acostumbrados a desarrollar negocios de manera tradicional es clave apuntarle a este componente.

Destacó que cuentan con el programa en negocios digitales que es único en la región con el que desean seguir construyendo desde la región porque permite un impacto a nivel global.

En cuanto al programa de Digital Seed que hoy se realizó el evento de cierre mostrando las diferentes experiencias, manifestó que es un programa de incubación de negocios digitales que viene trabajando hace dos años para demostrar que no solo enseñan negocios digitales, sino que ayudan a transformar a los emprendimientos digitales.

Asimismo, mencionó que son seis proyectos en el marco de dicho programa y resaltó a uno como es el de Doña Lechuga puesto que es del sector agro y se torna interesante en el sentido de que también puede ser transformado. Explicó que la persona encargada de esta empresa tiene un negocio digital de monitoreo del campo donde estudian el suelo y clima para mejorar las condiciones para el crecimiento de la lucha.

Otro de los invitados en el noticiero de mediodía fue Moises Rentería de Mirus Smart que apoya todo el proceso y comentó la importancia de la orientación y el acompañamiento para los diferentes emprendimientos.

Afirmó que las seis iniciativas de negocio estuvieron enfocadas en descubrir el problema a resolver y también quienes generaban ventas, pero no sabían cómo crecer. En cuanto a Doña Lechuga explicó que es una plataforma que permite acompañar en todo lo que tiene que ver con la certificación para lograr establecer la exportación.