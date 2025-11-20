Institución Universitaria EAM del Quindío y sus dos nuevos programas que responden a la era digital

Armenia

La institución universitaria EAM está ofertando dos nuevos programas: Negocios Digitales e Ingeniería en Ciencia de Datos

El director de Mercadeo de la EAM, Bernardo Buitrago explicó “son dos programas 100% relevantes. Hoy vivimos en una era digitalizada, todo el mundo tiene un aparatito en su bolsillo de diferentes marcas, pero vivimos conectados constantemente y vemos la necesidad de que ese aparato pues sirva para algo y por eso tenemos programas como negocios digitales, entonces La idea es que ellos le saquen provecho y que se capaciten y lo hagan de forma profesional.

Negocios Digitales

Un programa diseñado para formar profesionales capaces de liderar la transformación digital de las organizaciones, en modalidad presencial con una duración de 8 semestres, este pregrado integra conocimientos en tecnologías de la información y gestión empresarial, para crear y potenciar modelos de negocio acordes a las nuevas dinámicas del entorno digital.

En la EAM, preparamos profesionales con visión estratégica, pensamiento creativo y habilidades para planear, construir y desarrollar modelos de negocio compatibles y alineados con los entornos digitales, haciéndolos más competitivos en un mundo global y en constante evolución.

Ingeniera en ciencia de Datos

Y una carrera que para mí es supremamente importante, que es ingeniería en ciencia de datos, hoy en día no se alcanzan a imaginar la cantidad de empresas que están necesitando personas que tengan habilidades porque los que tienen los datos tienen el poder.

Un programa único en la región, con una duración de 8 semestres, que forma profesionales capaces de extraer conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de datos. Su enfoque combina fundamentos matemáticos, estadísticos y computacionales con herramientas de programación, Inteligencia Artificial, IA, aprendizaje automático y visualización de datos.

El plan de estudios compacto y eficiente integra asignaturas clave que fortalecen la capacidad analítica y de resolución de problemas complejos. Este programa responde a los retos actuales de múltiples sectores —industria, ciencia, organizaciones sociales— con soluciones basadas en datos, bajo principios de ética, sostenibilidad y responsabilidad social.

