Medellín

Juan David Pérez, nuevo director ejecutivo de la CCI Antioquia

Asumirá el cargo a partir del 13 de enero de 2026 tras la salida de José Fernando Villegas.

Juan David Pérez Ortiz es abogado y politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Foto: cortesía.

Natalia Acevedo Serna

Antioquia

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Antioquia, designó a Juan David Pérez Ortiz como su nuevo director ejecutivo, cargo que asumirá desde el 13 de enero de 2026.

Pérez reemplaza a José Fernando Villegas, quien renunció para iniciar su etapa de jubilación. El nuevo directivo es abogado y politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con maestría en TIC y amplia trayectoria en los sectores público y privado.

Juan David ha sido presidente del Comité Intergremial de Antioquia, gerente seccional de la ANDI, gerente general de Plaza Mayor Medellín y presidente del Club Atlético Nacional.

