Juan Esteban Calle asumirá la presidencia del Grupo Argos

Medellín, Antioquia

Juan Esteban Calle fue designado como nuevo presidente del Grupo Argos, cargo que asumirá a partir del 1 de abril de 2026, tras el anuncio del retiro del actual presidente de la compañía.

Calle, quien se desempeña actualmente como presidente de Cementos Argos, fue elegido por la Junta Directiva. El relevo se dará en reemplazo de Jorge Mario Velásquez, quien permanecerá en la presidencia del Grupo Argos hasta el 31 de marzo de 2026, garantizando una transición ordenada. Durante su gestión, Velásquez lideró importantes procesos de consolidación y crecimiento del conglomerado empresarial.

Calle es administrador de negocios, con estudios de posgrado y una trayectoria de más de 20 años en el sector empresarial. Desde 2016 se desempeña como presidente de Cementos Argos, compañía en la que lideró procesos de expansión internacional, eficiencia operativa y sostenibilidad, consolidando su presencia en mercados estratégicos de América.