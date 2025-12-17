Habrá medidas de seguridad especiales en Medellín por final de fútbol de la Copa Colombia

Medellín

Con ocasión a la final de la Copa Colombia, que se llevará a cabo este miércoles a las 7: 30 p. m. , la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, preparó un dispositivo integral de seguridad que estará desplegado en el Estadio Atanasio Girardot antes, durante y después del evento deportivo.

El encuentro denominado como ´clásico paisa´ entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, contará con más de mil profesionales de policía, entre; carabineros, unidades de policía y vigilancia, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, grupos de Diálogo y Mantenimiento del orden, entre otras especialidades del servicio de policía.

A su vez, el operativo de seguridad dispondrá de 7 reacciones motorizadas en el exterior del estadio y reacciones a pie en el interior del estadio con capacidad de respuesta inmediata.

Las medidas de seguridad se extenderán al Área Metropolitana del Valle de Aburrá con 395 patrullas de vigilancia integradas por cerca de 800 hombres y mujeres para garantizar la seguridad ciudadana en diversos sectores del Valle de Aburrá.

El brigadier General William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hace un llamado a la ciudadanía para disfrutar del fútbol de manera segura y en paz: “Desde la Policía Nacional reiteramos el llamado a todos los asistentes y a la ciudadanía en general para que este encuentro deportivo se viva con respeto, con tolerancia, con convivencia, entendiendo que el fútbol es un espacio de encuentro, de celebración y de sana competencia, de que la vida y la tranquilidad de todos están por encima de cualquier resultado”, anunció el vocero de la institución.

Este operativo integral busca anticipar, prevenir y reaccionar de manera oportuna ante posibles situaciones que afecten la convivencia y el orden público.