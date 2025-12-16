Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: Recuerdo de la última final de Liga Colombiana

¡Luego de 21 años se vuelve a jugar un clásico paisa en la final de un torneo del fútbol colombiano! Independiente Medellín se enfrentará con Atlético Nacional por primera vez en la final de la Copa Colombia, que se jugará este miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche. Se espera que asistan más de 30.000 aficionados del Poderoso, puesto que termina en condición de local.

Vale recordar que el partido de ida terminó sin goles, lo que convierte la definición en un compromiso lleno de emoción en donde el Poderoso quiere conseguir su cuarta Copa Colombia, mientras que el Verdolaga quiere defender su título y poder consagrarse bicampeón.

Le puede interesar: Medellín podría perder a un jugador clave para la Copa Libertadores 2026: esto se sabe de su salida

[Marcador final 🔴🔵]



Igualdad sin goles en el partido de ida de la final.

El #Poderoso buscará el título el próximo miércoles ante nuestra gente.



Que se vista el #Atanasio de Rojo y azul.#VamosMedellín #LatimosPorVos pic.twitter.com/21ovtQkVg3 — DIM (@DIM_Oficial) December 14, 2025

Esta fue la última vez que se definió un clásico paisa

Independiente Medellín y Atlético Nacional se han enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo de su historia y en distintas fases del torneo, como el todos contra todos, los cuadrangulares y las semifinales. Sin embargo, solo una vez han disputado una final con clásico paisa, un hecho histórico que ocurrió hace más de una década.

Nacional vs. Medellín, boletería para la final de la Copa Colombia: precios y cómo comprar

El partido de ida de la final de la Liga Colombiana-II se jugó el 24 de junio de 2004 en el estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo en el cual asistieron ambas hinchadas para presenciar un hecho único, la primera definición paisa. En ese encuentro, Jorge Horacio Serna abrió el marcador y Rafael Castillo amplió la ventaja para el Poderoso. Aunque Edixon Perea descontó para Atlético Nacional, Medellín se fue al partido de vuelta con una ventaja mínima en el marcador global.

La vuelta se disputó el 27 de junio, nuevamente en el Atanasio Girardot, con mayor presencia de aficionados de Nacional. El poderoso supo mantener su ventaja y el compromiso terminó sin goles, resultado que le permitió al Poderoso conquistar su cuarta estrella, precisamente frente a su rival de patio. Un título histórico y uno de los más recordados por la institución, no solo por la copa, sino por haberlo conseguido ante su rival de región.

Lea también: ¿Nacional o Medellín, qué equipo se coronará campeón de la Copa Colombia? Esto predijo la IA

Ahora se volverá a repetir la historia, pero en esta oportunidad es la final de la Colombia. Nacional no querrá volver a perder una definición ante su eterno rival e ira en busca de conseguir su tercera copa consecutiva, mientras que Medellín quiere coronarse nuevamente en el Atanasio Girardot.