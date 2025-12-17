“Fueron minutos de miedo”: conductor relata cómo fue detenido por hombres armados en Santander

Recientes combates entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales en zona rural pusieron en riesgo a la población civil. Foto: Getty Images

Un conductor particular vivió “minutos de mucho miedo” mientras se desplazaba por una vía de Santander.

El hombre, que pidió no revelar su identidad por seguridad, contó en diálogo con Caracol Radio que fue obligado a detenerse cuando viajaba por motivos de trabajo desde San Vicente de Chucurí hacia Bucaramanga.

Según su relato, el episodio ocurrió en “un tramo muy oscuro de la vía”, donde fue interceptado por varios hombres encapuchados y armados. “Yo venía por trabajo y de repente me hicieron parar”, recordó.

El conductor aseguró que eran cerca de diez personas, algunas con linternas, que lo rodearon y lo obligaron a bajar del vehículo. “Me bajaron del carro y me empezaron a preguntar qué hacía y a qué me dedicaba”, contó.

Durante unos 15 minutos, los hombres revisaron el vehículo y sus pertenencias.

El conductor dijo que alcanzó a notar “una insignia roja”, aunque aclaró que por la oscuridad no pudo identificar si pertenecían a algún grupo armado. “No me creían lo que les decía y eso fue lo que más miedo me dio”, relató.

Finalmente, fue dejado en libertad y pudo continuar su camino. “Después me dijeron que me fuera, pero el susto quedó”, afirmó.

Tras ser dejado en libertad, el conductor continuó su recorrido y minutos después se detuvo en una tienda para tomar agua, pues estaba visiblemente nervioso. Más tarde se comunicó con sus familiares para contarles lo ocurrido y decidir qué hacer.

Este testimonio se conoce en medio de la preocupación por la seguridad en las vías de Santander, luego de hechos recientes que han encendido las alertas entre viajeros y transportadores, justo en el inicio de la temporada alta de fin de año.