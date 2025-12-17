Feria Ganadera: gran atractivo para el crecimiento económico y en empleo del departamento de Córdoba

Córdoba es uno de los departamentos de Colombia que se ha mantenido en constante crecimiento y desarrollo. En el marco del cierre de año e inicios de 2026, el gobernador Erasmo Zuleta habló en 6AM de Caracol Radio de los retos a los que se ha enfrentado en departamento y dio detalles de los proyectos en los que se está trabajando para el próximo año.

Feria ganadera:

El gobernador contó que uno de los proyectos en los que se está trabajando es en la gran Feria ganadera de la cual se hizo el lanzamiento en días anteriores. Indicó que no solo se trata de un tema de agroindustria o ganadería, también incluye cultura y deporte entre otras.

“Si a la gente le gustó la feria del 2025, la del 2026 va a estar superior. En próximos días estaremos anunciando la nómina de los 2 grandes conciertos que tendremos en el marco de la feria. El departamento de Córdoba luego de 13 años será nuevamente la sede de la Feria Ganadera Nacional Asocebú, lo que traerá economía y empleo para el departamento”.

Noticia en desarrollo