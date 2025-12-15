Equipos de Santander, Córdoba y Bolívar, campeones del IX Mundialito de Fútbol Cartagena

Guatapé de Cartagena en la categoría sub-17, Los Pibes de Sahagún en sub-15, Academia Bolivarense en sub-13, Corporación Barcelona A en sub-11, y Águilas Doradas de Santander, en sub-9, se coronaron campeones de la XI edición del Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias, que finalizó en La Heroica.

Más de 1.200 futbolistas entre los 9 y los 17 años compitieron en el tradicional evento de fin de año en La Heroica, con invitados internacionales como River Plate de Argentina y Train Like Pro de Curazao. El XI Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias contó con el respaldo de Comfenalco, IDER, la Liga de Fútbol de Bolívar, Forz, Health Car, Restaurante La Tinaja, Hotel Zalmedina, Hotel Océano, Aeromexico y Cellux.

Categoría sub-17

Guatapé FC de Cartagena dio buena cuenta de Fortaleza CEIF de Bogotá, y se coronó campeón ganando 3-1, con tantos de Juan Camilo Martínez y Johan Salazar. Por “Forta” descontó Juan Cubides. Édgar Hoyos de Guatapé fue el máximo anotador del torneo, con 10 goles.

“El Mundialito es un torneo muy exigente, solo clasifica uno de cada grupo a la final. Creo que este triunfo demuestra que el fútbol cartagenero está a la par de los equipos de otras ciudades, y en la cancha fue un partido muy parejo, muy bien planeado por los entrenadores y ejecutado por los jugadores”, apuntó Rodrigo Cardona, presidente de Guatapé FC.

Categoría sub-15

Los Pibes de Sahagún se impusieron 2-1 a Nueva Generación de Duitama. Por los sucreños anotaron Cristian Salgado y Miguel Vásquez, mientras que Diego Camargo descontó por los boyacenses. Saimon Zabaleta, de IDER Edén Guereros, con 10 tantos, fue el goleador.

“Fue duro, este año después de tanto esfuerzo y dedicación podemos decir que somos campeones. El torneo fue excelente, quedamos con ganas de volver y seguir participando en este certamen tan prestigioso, y en el nombre de Dios, estaremos el otro año aquí”, declaró Cristina Castañeda, entrenadora de Los Pibes de Sahagún, y única mujer directora técnica en el campeonato.

Categoría sub-13

Jairo Acevedo y Juan José Correa le dieron los goles a Academia Bolivarense para derrotar 2-0 a R Sport, y quedarse así con el título de la categoría sub-13. Yoneiber Lara de IDER Edén Guerreros, con siete tantos, fue el máximo artillero.

“Lo primero es que los niños disfruten, y se enorgullece uno de generarles alegría, enseñanzas y aprendizajes en este torneo. El nivel fue muy bueno, con partidos con alto nivel”, declaró Edwin Campo, entrenador de Academia Bolivarense.

Categoría sub-11

Corporación Barcelona A y Academia Bolivarense, ambos cartageneros, empataron sin goles en el tiempo regular, y Corporación Barcelona se quedó con el título en los penales. Martín Fernández, de Academia Bolivarense, se quedó con el trofeo de goleador.

Categoría sub-9

En un partidazo, Águilas Doradas de Santander y Alianza Sport empataron a un gol. Leandro Montenegro marcó por Águilas, y Keener Gómez hizo lo propio por Alianza. En la definición desde los once pasos, los santandereanos se quedaron con el título. Juan Gutiérrez, de Águilas, se llevó el botín de oro.