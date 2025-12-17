FAO y KOICA lanzan proyecto agroforestal para restaurar 120 hectáreas de bosque en el Putumayo

Colombia

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), anunciaron hoy el lanzamiento del proyecto Más Putumayo: Modelo agroforestal sostenible para el Departamento del Putumayo + Bosques + Producción Sostenible + Paz, una iniciativa que busca transformar los sistemas productivos del departamento, incrementar nuevos ingresos rurales y promover la conservación de los ecosistemas amazónicos.

El proyecto recibirá una inversión total de USD 3,9 millones por parte de KOICA y será implementado entre 2025 y 2027 en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís.

La iniciativa promoverá un modelo agroforestal que combina sostenibilidad ambiental, inclusión económica y acción climática. Entre los objetivos se encuentran:

Restauración de 120 hectáreas de bosque en áreas degradadas o estratégicas para la protección del agua.

Mitigación de 167.406 toneladas de CO₂ mediante restauración y manejo forestal sostenible.

Fortalecimiento de 240 productores para acceder a incentivos como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

Apoyo directo a 305 productores de pimienta, que incluye:

Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por parte del ICA.



Renovación de 100 hectáreas de cultivos.



Mejoras en cosecha y poscosecha.

Fortalecimiento de 10 organizaciones rurales, con dotación de equipos, asistencia técnica y fortalecimiento de sus modelos de negocio.

Mejor acceso a mercados, con nuevas alianzas comerciales y valor agregado.

Promoción del liderazgo y empoderamiento económico de las mujeres rurales, reduciendo cargas de trabajo no remunerado y fortaleciendo capacidades para la participación económica y ambiental.

Un proyecto que conecta paz, bosques y oportunidades económicas

La iniciativa se basa en la coordinación con instituciones nacionales y regionales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Putumayo, Corpoamazonia, ICA y SENA, integrando ordenamiento territorial, manejo forestal y cadenas de valor.

El proyecto también busca reducir la dependencia económica de familias históricamente expuestas a economías ilícitas, promoviendo alternativas sostenibles y estables a largo plazo. Durante el lanzamiento, Agustín Zimmermann, Representante de FAO en Colombia, destacó el carácter transformador de la iniciativa:

“Este proyecto demuestra que Putumayo puede ser un referente nacional en producción sostenible. Restaurar 120 hectáreas de bosque y fortalecer a más de 305 familias rurales no solo protege la Amazonía, sino que también crea oportunidades reales en el territorio. Gracias al financiamiento de KOICA y a la articulación de las instituciones colombianas y las organizaciones de productores, estamos comprometidos con un modelo que combina productividad, conservación y paz.”

Por su parte, KOICA señaló: “Este proyecto representa una oportunidad significativa para que la región del Putumayo impulse la conservación forestal y establezca sistemas de producción sostenibles. Al restaurar los ecosistemas locales y brindar a las familias rurales fuentes de ingreso estables, Putumayo puede convertirse en un ejemplo líder de desarrollo sostenible. Esperamos que esta colaboración genere mejoras tangibles para la comunidad y abra nuevas posibilidades para el futuro”.

Los días 19 y 20 de noviembre se realizó una visita técnica e interinstitucional a Puerto Asís, que incluyó recorridos de campo con familias productoras de ají de ASOAPA, una mesa de trabajo interinstitucional con la participación del Gobierno nacional, KOICA, FAO, Corpoamazonia, alcaldías y organizaciones locales para abordar puntos clave del proyecto, así como una muestra de productos locales desarrollados por organizaciones rurales del departamento.

Este es un proyecto donde el trabajo colectivo con las comunidades, las alcaldías y la Gobernación del Putumayo será fundamental para garantizar que el ordenamiento territorial, el manejo forestal y el acceso a mercados generen resultados a mediano plazo. Es un proyecto que nació desde el territorio y para el territorio.