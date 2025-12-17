Corantioquia declaró Serranía de Buriticá como el nuevo Distrito Regional de Manejo Integrado

Buriticá, Antioquia

En un hecho histórico para la conservación ambiental en el departamento, Corantioquia anunció la creación del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Serranía de Buriticá; un área protegida que abarca 13.858 hectáreas de ecosistemas altoandinos y subandinos en el Occidente de Antioquia.

Este nuevo distrito se convierte en una pieza clave para el corredor biológico del oso andino, conectando los parques nacionales naturales Paramillo y Tatamá. Asimismo, la declaratoria busca proteger 677 nacimientos de agua y 86 manantiales, fundamentales para el abastecimiento de las comunidades y restaurar zonas afectadas por la minería.

“Desde la Serranía nosotros en lo que mas pensamos es en el agua, vital para la conservación de todas las especies que hay dentro de la Serranía, pero lo más importante son las comunidades. Desde la Mesa Ambiental estamos visionando que en 200 años, toda esta población tenga los mismos servicios ecosistémicos que nosotros tenemos, como es el agua, la flora y la fauna y lo más importante, vuelvo y repito; el agua”, anunció Antonio María Hidalgo David de la Mesa Ambiental de Buriticá.

El DRMI también resguarda especies emblemáticas y en condición de peligro como el oso andino (Tremarctos ornatus), el molinillo (Magnolia hernandezii), el cedro negro (Juglans neotropica) y aves endémicas como el águila crestada y el cacique candela. También, se preservan valores ecosistémicos como los bosques andinos, el recurso hídrico y los paisajes de cañones.

La declaratoria es el resultado de más de 20 años de trabajo comunitario, con 24 encuentros participativos que involucran a 26 veredas y cerca de 900 personas, un proceso llevado a cabo a través de herramientas como la “cartografía social” y el “cuaderno viajero”, líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal y la Mesa Ambiental definieron los objetivos de conservación. El proceso, a su vez, integró a la empresa privada para garantizar la coexistencia entre conservación y desarrollo.

Los siguientes pasos a seguir contemplan la formulación del plan de manejo y su respectiva implementación.