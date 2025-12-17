Se entregó oficialmente el proyecto habitacional “La Playita”

Medellín

Este proyecto ubicado en el barrio Belén Rincón, tuvo una inversión total de $15.900 millones y está conformado por dos torres de apartamentos, cada uno con un área aproximada de 48,38 metros cuadrados.

Durante el acto de entrega, el mandatario destacó que el alcance del proyecto va más allá de la infraestructura. “Hoy se entrega un proyecto físico y lo que sigue es la construcción de sociedad. Esto no solo es un tema de metros cuadrados, es un tema de cómo ser feliz dentro del hogar, de respeto, tolerancia y convivencia”, afirmó el mandatorio Federico Gutiérrez.

La Playita se ejecutó gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, Isvimed, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), las cajas de compensación familiar y otras entidades aliadas, lo que permitió sumar esfuerzos económicos y sociales para garantizar el cierre financiero de las familias beneficiarias.

El alcalde de Medellín reitera que en este proyecto se encuentra el dinero de los ciudadanos y que gracias al pago cumplido de sus impuestos fue posible entregar estas 94 viviendas.

El proyecto se encuentra en una zona estratégica de la ciudad, cercana a servicios de salud, instituciones educativas, transporte público, la carrera 80 y zonas verdes, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus nuevos habitantes y a su integración con el entorno comunitario.