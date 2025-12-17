Banda Sinfónica de Samacá representará a Boyacá y a Colombia en el Mundial de Bandas en Holanda

La Banda Sinfónica de Samacá volverá a ser protagonista en el ámbito internacional al ser seleccionada para participar en el Concurso Mundial de Bandas, considerado el evento más importante a nivel bandístico en el mundo, que se realizará en julio de 2026 en la ciudad de Kerkrade, Holanda.

Este certamen, que se desarrolla cada cuatro años y es comparado con un mundial de fútbol por su nivel y exigencia, reúne a las mejores bandas del planeta en distintas categorías. En esta edición participarán cerca de 250 agrupaciones y más de 2.000 músicos de diferentes países.

La agrupación boyacense fue seleccionada para competir en la sección tercera, categoría en la que ya ha obtenido destacados resultados internacionales, entre ellos el primer lugar en el concurso mundial realizado en Valencia, España, considerado el segundo evento bandístico más importante del mundo.

Según explicó Julián Ropero, director de la Banda Sinfónica de Samacá, la participación en este evento representa un reconocimiento al trabajo sostenido de la agrupación.

“Este es el evento bandístico más importante del mundo, se realiza cada cuatro años y llegar hasta allí significa que el trabajo que venimos haciendo durante años ha dado resultados a nivel internacional”, afirmó.

La selección de la banda se dio tras una evaluación de su trayectoria, calidad musical y hoja de vida artística, lo que permitió su ingreso directo al certamen. “Fuimos escogidos entre las mejores 15 bandas del mundo en nuestra categoría, lo que nos llena de orgullo y responsabilidad”, agregó el director.

En el ámbito nacional y departamental, la banda ha mantenido una destacada trayectoria, obteniendo primeros lugares de manera consecutiva durante los últimos años en concursos realizados en Boyacá y en diferentes regiones del país, además de reconocimientos a mejores directores, instrumentistas y arreglos musicales.

Se estima que la delegación estará conformada por cerca de 80 personas, entre músicos y personal de apoyo, lo que implica gastos en transporte, alojamiento, alimentación, adquisición y adecuación de instrumentos, así como logística y acompañamiento para los jóvenes participantes.

No obstante, el director señaló que el principal reto ahora es de carácter económico. “Para este viaje se nos duplica el presupuesto. Estamos hablando de cerca de mil millones de pesos, ya que debemos movilizar cerca de 80 personas y garantizar instrumentos, logística y acompañamiento adecuado para los músicos”, explicó Ropero.

La Banda Sinfónica de Samacá, proveniente de un municipio de sexta categoría, adelanta actualmente gestiones y actividades para la recolección de recursos que le permitan representar dignamente a Boyacá y a Colombia en este importante escenario cultural, reafirmando su compromiso con la música, la formación artística y la proyección internacional del talento local.