¿Cuál es la velocidad máxima en carreteras nacionales? Depende del tipo de vehículo: le explicamos

Colombia cuenta con una importante red de carreteras que son ampliamente utilizadas por los ciudadanos; ya sea por quienes van de paseo con sus familias o por conductores que se encargan de transportar carga pesada o pasajeros. Asimismo, hay algunos que lo encuentran como una buena opción para llegar de un lugar a otro a pesar de que los tiempos de desplazamiento son más largos.

Según cifras del Instituto Nacional de Vías (Invias), hasta el año 2022 habían 206.102 kilómetros de carretera en territorio nacional. De ellos, un 6,9% corresponde a vías primarias, otro 21% son vías secundarias y hay un 69,46% que hace referencia a las vías terciarias. Asimismo, hay algunas que pueden ser más anchas que otras (esto depende de las condiciones geográficas del terreno).

A diferencia de lo que sucede en las zonas urbanas, los conductores están facultados a transitar a una mayor velocidad en una carretera, ya que varias cuentan con carriles múltiples y están libres de otros cruces viales, lo que permite un desplazamiento más efectivo entre un punto y otro. Sin embargo, estos deben cumplir con un límite establecido para evitar algún accidente de tránsito o las sanciones que pueden imponer las autoridades.

Le puede interesar: ¿Quiénes deben actualizar el RUNT?: Link oficial para renovarlo desde su celular

¿Qué dice la ley sobre los límites de velocidad en carretera?

Los límites de velocidad en carretera fueron establecidos en el artículo 13 de la Ley 2251 de 2022, el cual modifica el artículo 107 del Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, también señala que estos pueden ser fijados por el Ministerio de Transporte o la Gobernación de cada departamento a partir de las especificaciones asociadas a cada vía.

De acuerdo a esta ley, los vehículos particulares, incluyendo buses, pueden transitar en las carreteras del país a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Esta puede aumentar hasta los 120 kilómetros por hora si la vía es de doble calzada y además no cuenta con pasos peatonales a lo largo de su recorrido.

En cuanto a los vehículos pesados o de transporte de carga, estos deben ir a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora sin importar las condiciones de la carretera: “Será obligación de las autoridades mencionadas, la debida señalización de estas restricciones”, señala la ley.

Vea también: ¿Dónde estará ubicada la Estación 2 de la Línea 1 del Metro de Bogotá? Avance y detalles de la obra

¿Cómo se establecen los límites de velocidad en una carretera?

De acuerdo a la Ley 2251 de 2022, las autoridades establecen los límites de velocidad en cada carretera a partir de los siguientes criterios:

Tráfico vehicular

Condiciones medioambientales

Infraestructura vial

Estado de las vías

Visibilidad

Especificaciones de la vía

Velocidad de diseño

Características de operación de la vía

Usuarios vulnerables

Uso del suelo

Número de muertos y lesionados.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, un total de 5.472 personas perdieron la vida en accidentes viales entre enero y agosto de 2025, lo que representa un incremento del 4,47% con respecto al mismo período del año anterior. Los meses con el mayor número de víctimas fueron junio y julio, con 752 y 747, respectivamente. Mientras que en febrero la cifra fue de 581.