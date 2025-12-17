80 familias apuestan por la agroecología en Bolívar y Sucre: clave para mitigar el cambio climático

Colombia

Durante el 2025, 80 familias de los corregimientos de Flor del Monte y La Peña, en el municipio de Ovejas, Sucre, y las veredas Paiva y Tabacal Central en Santa Rosa de Lima, Bolívar, fortalecieron sus capacidades productivas, financieras y asociativas gracias al proyecto “Manos al campo: ajonjolí y miel”, una iniciativa de Ayuda en Acción, Surtigas y su Fundación Promigas.

Producción sostenible que protege el territorio

Con un enfoque productivo y ambiental, el proyecto impulsó la siembra de 25 hectáreas de ajonjolí, la instalación de cinco apiarios con 60 colmenas y la transferencia de conocimientos técnicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad y mejorar los ingresos de las unidades productivas, a través de la comercialización de los productos y sus derivados.

Esta iniciativa representa un hito para la preservación del bosque seco tropical en la región, ya que promueve una producción de ajonjolí libre de agroquímicos, basada en el uso de bioinsumos, y la polinización de los cultivos y otras especies del ecosistema, fortaleciendo la biodiversidad, la salud del suelo y la resiliencia ambiental del territorio.

Organización comunitaria para crecer y comercializar mejor

Con el propósito de generar capacidades instaladas en el territorio, se desarrolló un proceso de fortalecimiento organizacional y empresarial junto a la Cámara de Comercio de Sucre, a través de la estrategia “Conecta2”, enfocado en la asesoría legal para la formalización comercial de las unidades productivas, la construcción de planes de negocio y la formación en habilidades comerciales.

Las jornadas de trabajo, realizadas en las veredas Flor del Monte y La Peña, permitieron la conformación y formalización de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Unidas de la Peña (ASAMUPE) y la Asociación Agropecuaria de Flor del Monte (ASOAGLOFOR). Estas dos nuevas organizaciones, junto con la Asociación para el Desarrollo Agropecuario y Productivo (AGRODEPRO) y la Asociación de Mujeres Víctimas de Flor del Monte (ASOMVIFLOR), culminaron exitosamente el proceso y obtuvieron sus certificaciones, fortaleciendo el tejido organizativo y productivo del territorio.

Más familias, más territorio y mayores oportunidades

Gracias a los avances y resultados obtenidos en el municipio de Ovejas, Sucre, Ayuda en Acción, Surtigas y su Fundación Promigas ampliaron el alcance del proyecto hacia las veredas Paiva y Tabacal, en el municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar, incorporando a 30 nuevas familias al proceso de fortalecimiento de la cadena apícola.

De esta manera, 80 familias en 2026 continuarán apostando por sistemas agroecológicos como fuente de ingresos y como una estrategia para fortalecer su resiliencia frente al cambio climático. Con el apoyo del proyecto “Manos al campo: ajonjolí y miel”, se promoverán alianzas público-privadas, a través del Clúster Apícola de Sucre, que impulsen la producción sostenible y la conservación del Bosque Seco Tropical, faciliten el acceso a nuevos mercados y maximicen las oportunidades comerciales, en beneficio de las comunidades locales y de la economía rural del territorio.