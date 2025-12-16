¿Qué alerta realizan veedores ambientales en el Quindío por entrega de predio por parte de la SAE?

Armenia

Toda una polémica se ha generado en el departamento por la entrega de un predio en zona rural del municipio de Circasia a la Federación Nacional de Economías Comunes (FEDECOMUN), que reúne a 33 organizaciones de firmantes del Acuerdo de Paz.

El veedor social y ambiental, Luis Alberto Vargas denunció que en un acto bochornoso y peligroso para la seguridad hídrica donde se estableció el proceso. Enfatizó que la entrega se realizó a una fundación con tan solo tres años de creación cuando la ley exige que por lo menos demuestren 10 años de existencia legal.

Asimismo, mencionó que el predio con extinción de dominio está ubicado en el corazón del distrito de conservación de suelos Barbas Bremen que es la fábrica de agua para los municipios de Filandia, Salento, Circasia y Montenegro.

“Observamos que la SAE de manera inconsulta entregó a una fundación con apenas 3 años de creación cuando la ley exige que por lo menos demuestren 10 años de existencia legal, un predio con extinción de dominio que se encuentra ubicado en el corazón del distrito de conservación de suelos Barbas Bremen”, mencionó.

Advirtió que más de 89.000 personas dependen del recurso hídrico ya que en esta zona nacen las principales fuentes abastecedoras como río Roble, quebradas Cajones entre otros.

Alertó que el predio no podía haberse entregado para uso agro forestal o agro productivo como lo dio a conocer la sociedad de activos especiales debido a las restricciones ambientales.

“Este distrito es precisamente la fábrica de agua para los municipios de Finlandia, Salento, Circasia y Montenegro. Más de 89 000 personas dependemos de esta agua. Allí nacen las principales fuentes abastecedoras como el río roble, las quebradas Cajones, Membrillal, la Arenosa, las Águilas y en fin, este predio no podía haberse entregado para uso agro forestal o agroproductivo, como se indica falsamente por la SAE", sostuvo.

Fue claro que era clave haber evaluado las condiciones ambientales para entregar el predio a la corporación autónoma regional del Quindío para su protección y reforestación.

“Este predio es quizás el último enclave dentro de este distrito de conservación de suelos que permite la realización de un importante programa de reforestación, ya que la urbanización campestre está acabando con esta zona del departamento. Lo mismo los cultivos de aguacate Hass", dijo.

Agregó: “Ya hemos notificado a la Procuraduría General de la Nación y a las entidades del control para que se tomen medidas al respecto y esperamos en las próximas horas poder interponer una acción popular para reversar esta entrega indebida e ilegal que hizo la SAE en el departamento del Quindío sin consultarle a nadie y poder defender nuestras fuentes de agua".

Comunicado de alcaldía de Filandia

Desde la alcaldía del municipio de Filandia emitieron un comunicado donde sostienen: “el predio rural La Querendona se ubica en un entorno ambientalmente estratégico para Filandia por su relación directa con la cuenca hídrica y el ecosistema Barbas- Bremen. Fundamentalmente para la protección del recurso hídrico, la biodiversidad y el equilibrio ambiental del territorio”.

Añadieron: “Por ello, cualquier decisión sobre el predio debe adoptarse con responsabilidad institucional, criterios técnicos y concertación territorial, entendiendo que el agua no reconoce límites administrativos y que su cuidado es un derecho colectivo y un deber común”.