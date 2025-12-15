Precio del café en Colombia HOY 15 de diciembre: comienza esta semana con una nueva caída

En Colombia, se maneja diariamente una cotización del precio del café no solamente para que exista una referencia sobre el valor que se maneja a nivel internacional, sino también para que los productores reciban un pago justo por la exportación del grano en el exterior.

Y es que hay varios factores que pueden influir para que el precio del café en Colombia varíe constantemente. Uno de ellos, es la tasa de cambio que maneja el peso colombiano con respecto al dólar. En este caso, si esta es mayor, el productor recibirá una mayor suma por cuenta de la venta en el exterior. Asimismo, la cotización en la bolsa de Nueva York y la prima por la calidad del producto también son determinantes en la cifra final.

“La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ofrece a todos los cafeteros la garantía de compra, mediante la publicación de un precio base de mercado que se calcula de acuerdo con la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano”, explica la entidad.

Más allá de estos factores, hay otros como la oferta y la demanda global, las condiciones climatológicas y los costos de producción que influyen en el precio del café, ya que estos pueden afectar la cantidad de grano que hay disponible, lo que también determina el pago que recibirá el caficultor.

Así está el precio del café en Colombia para este lunes 15 de diciembre

Según el reporte emitido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 15 de diciembre de 2025 está por una cifra de 2.777.000 pesos para la compra de pergamino seco por carga de 125 kilos. Esto representa una nueva disminución tomando en cuenta el valor con el que finalizó la semana anterior (2.826.000 pesos para el viernes 12 de diciembre).

“Este precio varía según distancia del punto de compra. Las cooperativas de caficultores, cubrirán con cargo a este precio, todos los costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor“, explica la entidad.

En cuanto al precio externo, el grano cierra este lunes con una cotización de 3,603 dólares por libra en la bolsa de valores de Nueva York.

Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este lunes 15 de diciembre. Estos son: