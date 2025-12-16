Persecución policial en Manizales dejó como saldo dos capturados por presunto hurto

Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales emitió una aclaración sobre los incidentes reportados en el sector entre El Cable y Milán, donde se ha mencionado la presencia de individuos presuntamente involucrados en una serie de hurtos en la ciudad.

Según las autoridades, aproximadamente a las 11:12 horas de la mañana de ayer (15 de diciembre de 2025), la central de radio de la Policía Metropolitana, a través de la línea de emergencia 123, recibió una llamada ciudadana sobre una situación de inseguridad.

La denuncia alertaba sobre una presunta tentativa de hurto, utilizando un arma cortopunzante, que se estaba llevando a cabo en la intersección de la carrera 23 con calle 68.

Identificación de los capturados

Los presuntos delincuentes fueron identificados inicialmente como dos hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Yamaha, referencia MT 03.

Se ha determinado que los sujetos tienen 22 y 26 años de edad, y son oriundos de los municipios de Neiva (Huila) e Ibagué (Tolima), respectivamente.

Denuncia ciudadana

Ante la gravedad y urgencia del reporte, y con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva, la central de radio procedió de manera inmediata a activar el “Plan Candado” en toda la jurisdicción.

Este plan de reacción policial tiene como objetivo principal el cierre estratégico de vías y la coordinación de unidades para lograr la ubicación, intercepción y posterior localización de los presuntos responsables de este hecho delictivo.

Esta labor conjunta resultó en la exitosa intercepción de los dos individuos en el sector del Parque de las Garzas, ubicado en el barrio Palermo. La rápida acción policial evitó que los sujetos continuaran su huida.

Capturados con antecedentes judiciales

Se ha confirmado que estos dos sujetos registran en el Sistema de Información y Registro de Anotaciones y Antecedentes (SIJIN) anotaciones como indiciados por los delitos de hurto y lesiones personales, información que robustece el material probatorio en su contra.