Un hurto fue frustrado por dos auxiliares de Policía en zona céntrica de Manizales

El hombre fue reducido por dos auxiliares de la Policía Metropolitana de Manizales

Manizales

El rápido y valiente actuar de dos auxiliares de la Policía Metropolitana de Manizales, logró frustrar un intento de hurto en una zona de alta afluencia de la ciudad.

El incidente, ocurrido en la tarde del domingo, y tuvo lugar en la parte baja del túnel de Ondas del Otún, en el sentido de salida hacia el sector de Fundadores.

Los gritos de la víctima alertaron a los uniformados

La víctima, una mujer, fue intimidada con un arma cortopunzante, tipo cuchillo, por un hombre que logró despojarla de su teléfono celular, avaluado en unos $900 mil pesos.

Ante las voces de auxilio de la mujer, dos auxiliares de la Policía, un hombre y una mujer, que se encontraban realizando labores de vigilancia y prevención en el sector de Ondas del Otún, reaccionaron de manera inmediata.

“Demostrando un alto nivel de valor, compromiso y vocación de servicio, los jóvenes uniformados iniciaron la persecución del delincuente”, destacan desde la Policía Metropolitana.

La persecución finalizó cuando lograron interceptar y reducir al sujeto en la parte posterior del Centro Comercial Fundadores, justo a la altura de la iglesia del barrio Sierra Morena, cuando pretendía escapar hacia dicha zona.

Tras la detención, los auxiliares incautaron el cuchillo que el agresor había utilizado para amedrentar a la víctima.

Falta de denuncias formales lo tienen en libertad

El presunto atracador, identificado por las autoridades con el alias de “Lagar”, es un hombre de 31 años, natural del municipio de Aranzazu, Caldas.

Su historial judicial es amplio y preocupante según las autoridades, pues le figuran siete condenas por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

A pesar de la flagrancia del hecho, la oportuna intervención de la Policía y el preocupante prontuario del capturado, el hombre quedó en libertad pocas horas después, la razón es la falta de una denuncia formal por parte de la ciudadana afectada.

Al señalado, únicamente se le pudo imponer un comparendo por portar armas cortopunzantes, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, antes de ser dejado en libertad.

Ciudadanos destacan la acción valerosa de los auxiliares

La acción fue ampliamente exaltada por los ciudadanos que presenciaron el hecho, resaltando la valentía y eficacia de los auxiliares de Policía.

“Esta intervención subraya el importante rol que cumplen estos jóvenes en la seguridad ciudadana, quienes con su preparación, disciplina y entrega contribuyen de manera decisiva a la protección de la comunidad y a la prevención del delito en Manizales”, explican desde la Policía Metropolitana.