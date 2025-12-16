Paro del ELN: atentado contra estación de Policía en Cesar deja a un menor lesionado

Sobre las 6:00 de la tarde de este lunes 15 de diciembre se registró un atentado con explosivo contra la estación de la Policía de Chiriguaná, departamento del Cesar. El artefacto, elaborado con pólvora, fue lanzado contra la edificación, generando pánico entre la comunidad y daños materiales en el lugar.

El comandante de Policía del Cesar, William Morales, informó que la explosión levantó piedras y escombros que alcanzaron a rozar a un menor de 13 años en una de sus piernas. El niño fue trasladado de inmediato a una clínica del municipio, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro, con lesiones leves.

Las autoridades atribuyeron el ataque al grupo armado ilegal ELN, que actualmente adelanta un paro armado de 72 horas en varias regiones del país. Este hecho se suma a una serie de acciones violentas que han alterado el orden público en esta zona del Caribe colombiano.

En redes sociales circularon videos grabados por ciudadanos en los que se observa el caos tras la explosión en la estación policial, ubicada en una zona céntrica del municipio.

Huida de los responsables

De acuerdo con información preliminar, los atacantes abandonaron el sitio tras lanzar el explosivo y posteriormente quemaron la motocicleta utilizada en el atentado. Las autoridades adelantan operativos de control y verificación en Chiriguaná y municipios aledaños para dar con su paradero.

Antecedentes en la región

Este ataque se registra un día después de un atentado contra la estación de Policía del corregimiento de San Roque, también en el Cesar, donde solo se reportaron daños materiales. Desde el fin de semana, las autoridades mantienen activos planes de choque en el departamento ante las alteraciones del orden público asociadas al paro armado del ELN.