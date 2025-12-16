Nuevo reporte: precio del dólar en Venezuela para el 16 de diciembre, según el Banco Central

Luego de la elección del que será el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, sonaron nuevamente algunas de las propuestas que lo llevaron al poder, donde resaltaron, las que serían sus políticas migratorias, mediante las cuales buscaría deportar a cerca de 340.000 migrantes ilegales que viven actualmente en Chile, de los cuales, una gran parte son de origen venezolano.

Kast, que asumirá el poder desde el próximo 11 de marzo, ha vinculado en repetidas ocasiones la migración irregular con un incremento de la violencia, asegurando que el ingreso de grupos criminales como el Tren de Aragua, de origen venezolano, ha sido un detonante para la creciente percepción de inseguridad en su país.

Frente a esto, Nicolás Maduro se pronunció recientemente, pues durante su programa que es emitido por televisión en Venezuela, aseguró que Kast podrá ser un seguidor de Hitler, pero tendrá que respetar a los venezolanos, y la constitución de Chile, debe velar por los derechos de los migrantes.

Precio del dólar en Venezuela HOY

La principal divisa para realizar transacciones a nivel internacional, el dólar estadounidense, continúa fortaleciéndose frente a la moneda del país bolivariano, la cual ha sido la principal víctima de la hiperinflación que se vive en el país, y por la que los ciudadanos, han optado por usar otras monedas como el propio dólar o el peso colombiano.

Para el día de hoy, se presentó un nuevo incremento de un valor cercano a los $3 bolívares, para establecerse, según el Banco Central de Venezuela, en $273,58 Bs para el día de hoy, 16 de diciembre. Con esto, el salario mínimo mensual del país, se encontraría en un valor menor a los $0.50 dólares.

Si ponemos este valor en comparación, es como si a un colombiano le pagaran el trabajo de todo un mes, por tan solo $1.913 pesos colombianos. Es decir, para una persona que gane únicamente el salario mínimo en Venezuela, tendría que trabajar cerca de 740 meses para ganar lo mismo que un colombiano.

Precio de otras divisas en Venezuela

En la página web del Banco Central de Venezuela, se encuentran también diferentes indicadores de otras divisas del mundo, encuéntrelas a continuación:

Euro: $321,87 bolívares (aumentó)

$321,87 bolívares Yuan chino: $38,82 bolívares (aumentó)

$38,82 bolívares Lira turca: $6,40 bolívares (aumentó)

$6,40 bolívares Rublo ruso: $3,45 bolívares. (aumentó)

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio de la divisa norteamericana estaría presentando nuevas fluctuaciones para el día de hoy, sin embargo, no serían del todo positivas dado que establecieron un nuevo fortalecimiento del dólar frente a la divisa nacional, el peso colombiano. Esto luego de que se evidenciara un crecimiento cercano a los $29 pesos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para hoy, 16 de diciembre, es de $3.817 pesos colombianos. Manteniendo la tendencia de presentar incrementos de mayor importancia a las disminuciones.

