¡Sube de nuevo! Precio del dólar en Colombia HOY 16 de diciembre, según Banco de la República

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump presentó una demanda de 33 páginas contra un medio de comunicación británico, donde se establecía que el medio había emitido una descripción falsa y difamatoria del mandatario, asegurando que tenía como objetivo influir en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el país norteamericano en 2024.

Esta demanda, que según Euronews ascendería a un valor de 10.000 millones de dólares, estaría justificada en la edición de un documental realizado por la ‘BBC’ titulado como “Trump ¿Una segunda oportunidad?“, el cual habría sido lanzado días antes de las elecciones. Pues según se estableció en el documento, se empalmaron dos partes diferentes de un discurso dado por Trump en 2021, donde según el demandante, buscaban tergiversar el significado de las palabras.

Reacción de la BBC

Sin embargo, ya se había plantado un precedente sobre estos hechos, pues Trump ya había amenazado con realizar dicha demanda, por lo que el anterior presidente de la BBC, Samir Shah, se había disculpado al respecto, pero no había aceptado las acusaciones de difamación. A pesar de esto, debido al inconveniente, Shah dimitió de su puesto, al igual que la jefa de informativos.

Expertos han asegurado que esta demanda podía resultar poco eficiente, dado que el plazo para presentarla en tribunales británicos ya había vencido, y presentarla en Estados Unidos podría ser poco eficaz, teniendo en cuenta que la emisión del documental por el que surgió el inconveniente, no fue en EE.UU.

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio de la divisa norteamericana estaría presentando nuevas fluctuaciones para el día de hoy, sin embargo, no serían del todo positivas dado que establecieron un nuevo fortalecimiento del dólar frente a la divisa nacional, el peso colombiano. Esto luego de que se evidenciara un crecimiento cercano a los $29 pesos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para hoy, 16 de diciembre, es de $3.817 pesos colombianos. Manteniendo la tendencia de presentar incrementos de mayor importancia a las disminuciones.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Los siguientes valores son establecidos frente al precio de apertura diaria del dólar, y por tal razón, pueden presentar fluctuaciones en el transcurso del día. Además, representan un promedio ponderado de las transacciones realizadas en esta divisa:

Bogotá D.C. — Compra: $3,740 | Venta: $3,849

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,674 | Venta: $3,821

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,650 | Venta: $3,845

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,760

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,720 | Venta: $3,820

