Nueva EPS hace abonos mínimos y solo garantiza atención en diciembre

Norte de Santander.

La crisis de salud en Norte de Santander continúa sin una salida de fondo pese a las mesas de trabajo instaladas en los últimos días entre directivas nacionales y regionales.

Hermes Madrid, presidente de la Federación de Veedurías de Salud del departamento, aseguró a Caracol Radio que los acuerdos alcanzados por Nueva EPS apenas permiten asegurar la atención durante diciembre, pero dejan al sistema en una inestabilidad profunda.

Madrid explicó que la intervención del Instituto Departamental de Salud permitió reunir a las EPS con mayor cartera vencida.

“Invitamos directamente a todos los entes de Nueva EPS y Coosalud, que en el fondo son las entidades que más deudas tienen en el departamento”, señaló.

Las directivas se trasladaron a Cúcuta para revisar compromisos y presentar abonos a clínicas y hospitales.

Uno de los hechos más relevantes fue la reapertura de la Clínica San José para los afiliados de Nueva EPS.

El veedor relató que este centro había suspendido la atención por la deuda acumulada, pero accedió a recibir nuevamente pacientes tras un pago parcial.

“Hicieron un abono a la deuda de 13.500 millones de pesos, que es una cifra ínfima dada la cantidad de los miles de millones que es la deuda a esta clínica”, dijo.

Sin embargo, varias instituciones no aceptaron los ofrecimientos por considerarlos insuficientes.

En el caso de Vihonco, la EPS logró un acuerdo similar. “Aceptaron entrar a trabajar con un abono pírrico de menos de dos mil millones, cuando la deuda puede superar los 80 mil millones de pesos”, afirmó Madrid.

El panorama financiero es crítico. Madrid advirtió que “la deuda de Nueva EPS en Norte de Santander puede pasar los 500 mil millones de pesos”, una cifra que compromete la estabilidad de clínicas, hospitales y trabajadores de la salud, que hoy están sin garantías para recibir sus pagos.

El veedor también cuestionó la falta de acciones del gobierno y de la dirigencia regional en medio de la crisis.

“No hay voluntad de pago del gobierno con Norte de Santander”, señaló, y fue más allá al afirmar que existe “nula intervención en favor del pueblo nortesantandereano” por parte de la clase política local.

Aunque los acuerdos de pago representan un alivio temporal, no resuelven la presión financiera que arrastra el sistema en el departamento.

El riesgo de nuevas suspensiones persiste, y miles de usuarios continúan sin certezas sobre el acceso pleno y oportuno a los servicios de salud.