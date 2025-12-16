Medellín vs. Nacional por la final de la Copa Colombia: prográmese acá con el partidazo decisivo

¡Último clásico paisa del año! Independiente Medellín se enfrentará con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, juego que corresponde al partido de vuelta de la Copa Colombia. El Poderoso contará con una ventaja y es terminar de local acompañado de su hinchada, se espera que asistan más de 30.000 aficionados.

Le puede interesar: ¿Nacional o Medellín, qué equipo se coronará campeón de la Copa Colombia? Esto predijo la IA

El pasado viernes 12 de diciembre se disputó el partido de ida, el cual terminó 0-0, pese a que ambos equipos tuvieron opciones de gol, ninguno logró sacar ventaja. Debido a esto, la final será un compromiso lleno de emoción en donde Nacional quiere defender su bicampeonato y Medellín consagrarse campeón para otorgarle un nuevo título a la institución.

[Marcador final 🔴🔵]



Igualdad sin goles en el partido de ida de la final.

El #Poderoso buscará el título el próximo miércoles ante nuestra gente.



Que se vista el #Atanasio de Rojo y azul.#VamosMedellín #LatimosPorVos pic.twitter.com/21ovtQkVg3 — DIM (@DIM_Oficial) December 14, 2025

Novedades en el partido de vuelta

Para este compromiso, el equipo de Alejandro Restrepo recuperó a Brayan León, quien pagó tres fechas de sanción por haber usado un lenguaje ofensivo hacia el árbitro en el partido de cuartos de final frente a Independiente Santa Fe.

Lea también: Wilmar Roldán dirigirá el clásico paisa Medellín Vs. Nacional por el título de la Copa Colombia

Por otro lado, el profe Diego Arias volverá a tener en su plantilla a Simón García tras cumplir una fecha de suspensión debido a que fue expulsado en las semifinales con América de Cali por doble tarjeta amarilla. Sin embargo, Juan Manuel Rengifo y Jorman Campuzano estarán en duda para este compromiso, ya que salieron con molestias en el partido de ida.

Posible alineación de Independiente Medellín

Washington Aguerre; Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Jaime Alvarado, Leyder Berrío, Baldomero Perlaza, Juan Arizala; Francisco Fydriszewski, Bryan León.

DT: Alejandro Restrepo

Posible alineación de Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Matheus Uribe, Juan Zapata; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido de vuelta de la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional se disputará este miércoles 17 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y mediante la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.