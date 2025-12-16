Luis Augusto ‘Chiqui’ García revela interés en comprar al Pereira: “Hemos estado ahí cerca”

Luis Augusto ‘Chiqui’ García, exjugador y extécnico colombiano, dialogó con El VBar Caracol en la previa de la gran final del fútbol colombiano entre Tolima y Junior. García logró hacer historia con el Vinotinto y Oro, al ser el entrenador que conquistó su primera estrella.

Además de analizar el encuentro, el Chiqui también reveló que “ha estado cerca” de comprar al Deportivo Pereira, explicando su rol en esta transacción y qué dificultades se han presentado para que no pueda hacerse posible aún.

Sobre el interés y una posible compra, confesó: “Sinceramente hemos estado ahí cerca, esa es la verdad. Sí hemos tenido intención, con un grupo de empresarios”.

No obstante, advirtió: “No está fácil, precisamente por la deuda que tiene el club, no tanto por lo que vale, sino por la necesidad imperiosa que tiene de recibir unos dineros. Nosotros tenemos una gestión con un fondo internacional como el que compró el Cali, por ahí es el camino”.

El Chiqui dejó en claro su rol en dicha transacción “Somos intermediarios, más o menos”. Y añadió que confía en que se dé el negocio: “De pronto no conmigo, pero sí se va a hacer”.

Sobre el dinero que necesita urgente el equipo, añadió: “Le han dado un tiempo, seguramente lo va a lograr, por lo menos para que mejore la situación”.